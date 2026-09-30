Convocan a creadores de contenido uruguayos para recorrer el sur de Brasil con todo pago: cómo postularse a "El trabajo de tus sueños"

Una iniciativa turística en el sur de Brasil busca a creadores de contenido de Uruguay y Argentina para recorrer sus paisajes con todos los gastos pagos. El concurso, denominado " El Trabajo de tus sueños ", seleccionará a cinco duplas para vivir una experiencia única en Rio Grande do Sul .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La propuesta forma parte del proyecto "Viví el camino", impulsado por la plataforma Viva o RS. El objetivo es incentivar a los turistas que viajan por tierra hacia las playas del norte a detenerse y disfrutar de la gastronomía, la cultura y los paisajes del estado gaúcho.

Históricamente, Rio Grande do Sul ha sido una zona de tránsito para los millones de uruguayos y argentinos que se dirigen en auto hacia Florianópolis o Camboriú. Con esta campaña, las autoridades locales buscan transformar ese largo trayecto en una parte fundamental de las vacaciones .

Robots para hoteles, restaurantes y shoppings: la nueva apuesta de una compañía peruana que desembarca en Uruguay

Las claves de la educación financiera para empezar a invertir y ganarle a la inflación

El certamen internacional seleccionará en octubre de 2026 a cinco duplas de creadores de contenido de Argentina y Uruguay . Los elegidos tendrán la misión de documentar su viaje por las rutas gaúchas durante el mes de noviembre de 2026.

Los beneficios del programa incluyen:

Asignación económica: un premio de USD 1.000 en efectivo por dupla.

Gastos cubiertos: traslados, alojamiento y alimentación pagos durante los 4 días de viaje.

Misión: generar contenidos audiovisuales en español que muestren los paradores, hoteles y actividades recomendadas de la ruta asignada.

Las 5 rutas diseñadas para explorar el sur de Brasil

Para facilitar el viaje, la plataforma estructuró una guía inteligente en español con cinco grandes recorridos conectados con los principales accesos fronterizos:

Camino del Oeste: ideal para quienes ingresan por Paso de los Libres-Uruguaiana, recorriendo el corazón de la cultura gaucha.

Camino de las Misiones: conecta con el acceso de Santo Tomé-São Borja y destaca por sus ruinas jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Camino del Sur: vinculado directamente con los accesos desde Uruguay (Chuí, Río Branco-Jaguarão, Rivera-Sant'Ana do Livramento) y el sur bonaerense.

Camino de la Sierra: el polo del enoturismo y la arquitectura europea en Bento Gonçalves y Gramado.

Camino de la Costa: una alternativa que bordea la Laguna de los Patos y conecta Porto Alegre con el Litoral Norte.

El paso a paso: cómo participar del concurso

Para postularse en dupla, hay que seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio web oficial del proyecto a través del enlace de Viva o RS.

Completar el formulario de inscripción con los datos personales y las redes sociales de ambos integrantes de la dupla.

Cargar la propuesta de contenido enfocada en el público del país de origen antes del cierre de la convocatoria en octubre de 2026.

Enviar el formulario y aguardar por la comunicación oficial de los organizadores.

Esta campaña es desarrollada por la alianza estratégica entre la organización Wine Locals, el Sebrae RS y el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul y busca potenciar el turismo fronterizo que ya registra más de 1,1 millones de ingresos terrestres anuales.