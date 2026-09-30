El grupo 360Latam, dueño de InfoCasas, adquiere la plataforma uruguaya Casas y+ y proyecta llevarla a la región

Corría febrero de 2021 cuando las primas Carolina Vidiella y María Herrera apostaron por comprar una casa que cambiaría su historia.

“Yo trabajaba en una inmobiliaria y (María) “Titi” Herrera, mi prima, es una apasionada del mundo del real estate”, recuerda Vidiella. Juntas se embarcaron a comprar una casa con un préstamo hipotecario y en un año la reciclaron y la vendieron. Ese negocio fue el puntapié de Casas y+, un emprendimiento que nació para ser “influencer” de propiedades.

De la mano de las redes sociales y la incursión en los reels y los videos para mostrar las propiedades construyeron una comunidad que alcanzó los 1,9 millones de personas en Instagram. Aunque las emprendedoras buscaban en principio un inversor para potenciar su camino en el real estate, la oferta de 360Latam les pareció “una gran oportunidad” que no desperdiciaron.

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Luego de casi dos años del primer contacto, hace un mes sellaron la venta de su plataforma especializada en búsqueda de propiedades y contenidos sobre el hogar al grupo inversor australiano Frontier Digital Ventures, uno de los principales de plataformas digitales de clasificados de América Latina.

De este modo, el emprendimiento pasa a formar parte de 360Latam, el grupo regional de FDV al que también pertenece InfoCasas.

En entrevista con Café y Negocios Ricardo Frechou, fundador de InfoCasas y CEO de 360Latam explicó que el grupo definió avanzar en la adquisición de la plataforma en lugar de desarrollarla para poder acelerar más rápido en sus objetivos. “Hoy en el mundo que vivimos hay que ir rápido. Muchas veces desarrollar algo propio te lleva mucho tiempo y Casas y+ es una marca que ya estaba consolidada, y eso nos permitía acortar la ventana de tiempo”, destacó Frechou que encuentra a la firma “en una muy buena posición competitiva para acelerar”.

El CEO de 360Latam resalta que el posicionamiento de Casas y+ enfocado en un perfil de inversor de alta gama influyó en la decisión de adquirir esta plataforma.

“Creo mucho en las audiencias y en todo lo que puedas hacer para sumar audiencias”, sostuvo y agregó: “Ellas tenían una audiencia de nicho, que puede ser de un segmento un poco más alto, pero a veces también comparten un segmento con InfoCasas, pero lo trabajan de una manera distinta”, resaltó Frechou e hizo foco en la expertise de Vidiella y Herrera en realizar un producto curado y limitado, para una cantidad selecta de inmobiliarias que forman parte de la plataforma en una comunidad que integra a 250 inmobiliarias a nivel local.

Para Vidiella la gran fortaleza de Casas y+ es su trabajo con la comunidad inmobiliaria y los lazos que crearon con actores del sector y clientes, sin embargo, su talón de Aquiles está en el plano técnico. “Sabemos que este grupo nos va a dar esa solución en tecnología”, resaltó la fundadora de Casas y+ que seguirá al frente de la empresa en este nuevo paso.

El grupo liderado por Frechou desde Uruguay apuesta a realizar próximamente más adquisiciones a nivel regional vinculadas a la industria de los clasificados. “Estamos en búsqueda de activos similares”, confirmó el CEO y destacó que “en el juego que se está viviendo tenés que ser grande para poder sobrevivir. Mi visión es que las empresas chicas la tienen muy difícil porque todos los costos de desarrollo, de publicidad y promoción son cada vez mayores. Entonces tenés que unirte o tener escala para poder competir”, analizó.

Su mirada está puesta en empresas de Centroamérica, Colombia y Chile.

Al mismo tiempo, Frechou apuesta a llevar a la nueva incorporación del grupo al mercado internacional.

“A mí me encantaría llevar rápidamente Casas y+ a Paraguay”, resaltó Frechou y apuntó que se trata de un mercado muy similar al de Uruguay, con un boom inmobiliario en el último tiempo. “En ese mercado InfoCasas es el único portal inmobiliario y creemos que (Casas y+) es un producto que tiene un market fit muy preciso porque ellas lograron, además del portal, fortaleza en la audiencia en las redes que combinan con eventos y demás”, subrayó.

“A mí me encantaría también llevarlo a Colombia y a Centroamérica. Pero tiene que ser con la misma filosofía que arrancó”, apuntó el referente del grupo 360Latam.

El impacto del grupo 360Latam en América Latina

El grupo está presente en 9 países de la región, registra más de 30 millones de sesiones mensuales y 3.3 millones de leads. Sus plataformas tienen presencia en categorías como real estate, automotores y marketplace. Entre sus principales marcas se encuentran InfoCasas, con presencia en Uruguay y Paraguay; Iris con presencia en 6 países, Encuentra24, con operaciones en Centroamérica; Fincaraíz, portal inmobiliario líder en Colombia, y Yapo, plataforma de clasificados de Chile.