¿Puede una máquina reemplazar al CEO de una empresa? La visión del número uno de dLocal sobre el futuro de la toma de decisiones

“El impacto de la inteligencia artificial en los negocios está atravesando todos los nodos de las organizaciones”, afirma el CEO de dLocal, Pedro Arnt. En este contexto, no ser un “CEO técnico” es una falencia que Pedro Arnt, número uno del unicornio, admite haber sufrido. Durante un intercambio con el podcast Startupeable, el ejecutivo definió que hoy en día es clave rodearse de un equipo técnico para complementar esa “desventaja” de formación. "Donde más vibro es cuando estoy con los ingenieros por el aprendizaje, todo lo que me están contando es nuevo", apunta.

Para Arnt, el avance tecnológico es vertiginoso y no da tregua. "Estoy convencido de que la capacdidad de la tencologia esta varios pasos por delante de lo que estamos adoptando la enorme mayoría de las empresas" , resalta.

Si bien la asistencia de la IA ya aporta a los ejecutivos una mayor productividad, acceso a información procesada y capacidad de seguimiento, Arnt aclara que “ todavía no llegamos al punto donde podemos delegarle a un agente el rol de CEO ".

La casona de 1920 que perteneció a una reconocida familia del Prado, se convirtió en la sede de una empresa tecnológica y ahora será un cowork

Sin embargo, proyecta que en un horizonte de "5, 10 o 15 años" esa realidad podría cambiar. Hoy, esa posibilidad tiene dos componentes. Por un lado, la capacidad técnica: el líder de dLocal remarca "los agentes pueden tomar las decisiones igual que los CEOs. Y dentro de muy poco tiempo si ya no hoy, pueden tomar una mejor decisión ".

Pero por el otro lado, Arnt matiza que, tanto desde el plano reglamentario y legal como desde lo estrictamente humano, se sigue exigiendo que haya un human in the loop; es decir, una persona que avale la decisión de la máquina y sea responsable por ella. "Como sociedad todavía estamos un poco lejos de delegar la totalidad de la decisión y sus consecuencias solamente a las máquinas", reflexiona. A este respecto considera que este límite es "sano" y agrega: "Menos mal que estamos ahí aún".

En definitiva, aunque ve "más rápido de lo que muchos creen" un escenario en el que un sinfín de decisiones operativas serán tomadas por máquinas con aval humano, apunta: "No creo que estemos tan cerca del CEO agéntico, sí el CEO delega mucho del trabajo que hoy hace a las máquinas".

La transformación en el mundo del trabajo y el desafío de los países emergentes

Más allá de las corporaciones, los impactos de la IA a nivel macroeconómico y social son un motivo de preocupación para el ejecutivo. Arnt se cuestiona quiénes dentro de los Estados y los gobiernos se ocupan genuinamente de un tema que, a su juicio, requerirá cambios muy profundos en la forma de operar de las sociedades.

En este sentido, se desmarca de la visión de quienes comparan este salto tecnológico con una nueva revolución industrial tradicional, en la que los puestos de trabajo destruidos terminarían compensándose con otros que se crean. "Lamentablemente intuyo que se van a destruir muchos más puestos de los que se van a crear", afirma.

Si bien se muestra optimista respecto a que se generará mayor riqueza, y destaca que desde su punto de vista también habrá más prosperidad, apunta que es clave que se pueda distribuir y se tejan redes sociales que den solución a quienes sufren el impacto de la pérdida de empleo.

"Eso requiere mucho más foco como sociedad que lo que le estamos dando", señala el ejecutivo. Para Arnt, el mayor error de quienes tienen que tomar las decisiones en el tiempo actual es no ser conscientes de la velocidad de este fenómeno: "Nos damos cuenta quienes usamos estas cosas y notamos que en cada iteración de un modelo es abismal el avance que hacen".

En la misma línea, Arnt expresa preocupación por la profundización de la brecha entre los países más avanzados -los que más invierten- y los que no. "Las últimas dos décadas fueron un poco la década de los países emergentes, donde estaba el crecimiento, los mercados más atractivos; varios en Asia y Medio Oriente cerraron increíblemente sus brechas. Los demás no sé cómo hacemos para no quedarnos muy atrás", finaliza.