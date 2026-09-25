Zona Franca en Colonia tendrá su propio data center con inversión de US$ 2 millones y capacidad para alojar infraestructura de IA

Colonia del Sacramento, específicamente el predio de la Zona Franca del Plata, será la ubicación de un nuevo data center en Uruguay.

Los detalles del proyecto, cuya construcción comenzará en los próximos meses e implica una inversión de US$ 2 millones , fueron brindados a Café & Negocios por Matías Nogueira, director de Zona Franca del Plata y CEO y fundador de Teletipos Ingeniería.

“Desde los inicios está concebido que la plataforma tecnológica que le brinde servicios a los usuarios de la zona franca debe ser súper completa, no solo en infraestructura de telecomunicaciones sino también en i nfraestructura computacional para ejecutar esas tareas ”, explicó.

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Según detalló Nogueira, el desarrollo de 113 metros cuadrados contará con 200 kW de infraestructura de IT . La configuración de los racks, estructuras donde se alojan los servidores y equipos de infraestructura tecnológica, está pensada para ser versátil, de forma de poder instalar tanto equipamiento computacional convencional como equipos de mayor consumo de energía, además de reservar un 20% de posibilidad para instalar racks de inteligencia artificial (IA) .

Anteproyecto Data Center Zona Franca del Plata

“Aunque la capacidad por metro cuadrado no cambia, no estamos hablando de un data center como el de Antel en Pando, que es un edificio en sí mismo. Nosotros lo que estamos montando es un data center que pueda brindar servicios diversos a los usuarios, pero con el alcance de una zona franca de servicios en Colonia”, sostuvo el ejecutivo.

El proyecto surge de una alianza estratégica entre Zona Franca del Plata y Teletipos Ingeniería, la empresa fundada por Nogueira que será la encargada de desarrollar y operar el data center y que ya cuenta con experiencia en la prestación de este tipo de servicios. Para esto se prevé que en el mediano plazo unos diez ingenieros de la firma se instalen en Colonia, además de dar soporte desde Montevideo.

La inversión prevista para el desarrollo del proyecto se ubica en el entorno de los US$ 2 millones, adelantó Nogueira.

La obra principal de la zona franca, que contempla un edificio de cinco niveles, más de 11.000 metros cuadrados y capacidad para 1.000 trabajadores, está prevista para terminar en noviembre. Una vez finalizada, el data center comenzará a construirse dentro del predio, con un tiempo estimado de construcción de tres meses. De esta manera, de acuerdo con el cronograma previsto, el data center quedaría operativo a comienzos del próximo año.

El diferencial del proyecto

El primer cliente del data center ya fue confirmado, será un importante grupo financiero argentino. Además, la zona franca ya cuenta con clientes confirmados de los sectores financiero, tecnológico y de servicios profesionales.

Para el director, el diferencial radica en la posibilidad de personalizar los servicios del data center, al estar vinculados directamente con la infraestructura edilicia de la zona franca.

“Tenés un equipo que te da soporte, que está en el mismo lugar. Te convertís más en un socio de negocio con las empresas”, sostuvo.

En cuanto al modelo de contratación de los servicios del data center, detalló que para los usuarios de zona franca existe un paquete básico de telecomunicaciones. Los servicios adicionales, como máquinas virtuales y poder computacional, se cotizan aparte y se pagan por uso.

“Los precios son súper variables, pero la idea es ser competitivos con todo el resto del mundo”, adelantó.

Según explicó, el servicio se puede configurar de acuerdo con las necesidades de cada cliente, teniendo en cuenta el poder computacional requerido, las tareas que se van a realizar y la región del mundo desde la que se necesita acceder.

Además de estar enfocados en los usuarios de Zona Franca del Plata, está previsto que el data center pueda brindar servicios a empresas que no formen parte del proyecto.

“El tener esa soberanía sobre dónde pongo la información es muy valioso, no solo porque lo controlas, sino porque lo tenes cerca”, agregó.

En este sentido, Nogueira destacó el momento que atraviesa Colonia y la capacidad de Uruguay de funcionar como un laboratorio para desarrollar y probar nuevas soluciones.

“Somos un país chico, somos pocos, eso nos convierte en un laboratorio para probar cosas nuevas”, afirmó, y destacó la capacidad del ecosistema local para adaptarse rápidamente y la red de conectividad del país.