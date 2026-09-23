Yamandú Orsi se reunió con ejecutivo de Google en la ONU: datacenter, cables submarinos y acuerdos con Ceibal, Utec y y Tumo

En el marco de su gira por la ciudad de Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo un encuentro con Karan Bhatia, director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google. La reunión, que formó parte de una extensa e intensa agenda diplomática y comercial del mandatario, sirvió para los proyectos que la empresa desarrolla en el territorio uruguayo.

Tras el encuentro, el representante de Google enfatizó que la el país "está marcando un ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital" elogiando las políticas de Estado y el ecosistema tecnológico uruguayo.

Uno de los ejes centrales del diálogo sostenido en la ONU fue la millonaria inversión en infraestructura digital que la compañía lleva adelante, la cual, según detalló Bhatia, traerá "empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales para la región". Esta estrategia de expansión está encabezada por el proyecto el centro de datos que Google construye en el Parque de las Ciencias, Canelones

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La inversión directa de la firma multinacional para ejecutar este proyecto asciende a los 850 millones de dólares y se ha estimado oficialmente que las obras de construcción demandarán un período de 26 meses de trabajo ininterrumpido.

A esta obra de infraestructura física terrestre se suma el desarrollo de la conectividad global mediante los cables submarinos de fibra óptica conocidos como Firmina y Tannat. Según expresó el propio ejecutivo de Google, estas iniciativas de telecomunicaciones de última generación subrayan, de forma conjunta, el "compromiso a largo plazo de la compañía con Uruguay y con toda América Latina".

El enfoque en el talento humano: Plan Ceibal, UTEC y el innovador Centro TUMO

Bhatia destacó también en su comunicado el trabajo conjunto que realizan con el Plan Ceibal. Mediante esta asociación la empresa provee a los educadores y docentes locales con herramientas informáticas que incluyen el paquete de aplicaciones de Google Workspace for Education y a plataforma de inteligencia artificial generativa Gemini.

Asimismo, la corporación colabora de manera estrecha con la Universidad Tecnológica (UTEC) y brinda su apoyo logístico y tecnológico al nuevo Centro TUMO Uruguay.

Consolidación del posicionamiento internacional de Uruguay

“Nada de esto sucede por casualidad. Es el resultado directo del excepcional clima de inversión de Uruguay y de sus políticas a favor de la innovación", sentenció Bhatia".

Durante su estadía en los Estados Unidos, la agenda internacional del presidente Orsi ha combinado reuniones bilaterales con diversos mandatarios, una activa labor vinculada a la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y la promoción de Uruguay como un destino atractivo y estable para la instalación de grandes centros de datos (data centers).