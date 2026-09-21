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Orsi se reúne con Lula da Silva en Nueva York: los detalles de la bilateral y la agenda del presidente en la ONU

Orsi inicia una semana de actividades que incluye inteligencia artificial, reuniones con empresarios y su intervención ante la Asamblea General de la ONU

21 de septiembre de 2026 11:04 hs
Yamandú Orsi y Lula Da Silva

Yamandú Orsi y Lula Da Silva

Camilo Dos Santos / Presidencia de la República

El presidente Yamandú Orsi mantendrá este lunes una reunión bilateral con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Nueva York, donde ambos mandatarios se encuentran para participar de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro está previsto para las 11:30 (hora de Uruguay) y será una de las primeras actividades de Orsi en su agenda oficial en Estados Unidos.

El mandatario uruguayo viajó a Nueva York para participar del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde el jueves 24 tendrá su principal actividad con una intervención ante el plenario.

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La agenda de Orsi en Nueva York

Además de la bilateral con Lula, Orsi participará este lunes del “Diálogo presidencial sobre la Inteligencia Artificial”, previsto entre las 15:00 y las 17:00, y mantendrá contactos con empresarios vinculados al sector tecnológico.

El martes, a las 19:00, participará de una cena organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La agenda continuará el miércoles. A las 11:00, Orsi tiene prevista una reunión con Karan Bhatia, director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google.

A las 13:30 participará de una actividad de Urupabol, el mecanismo de integración entre Uruguay, Paraguay y Bolivia, junto a los mandatarios de esos países.

Más tarde, a las 15:00, estará en el encuentro denominado “Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada internacional”, una instancia entre jefes de Estado y de Gobierno.

El jueves 24, Orsi intervendrá ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El último encuentro entre Orsi y Lula

La anterior reunión entre Orsi y Lula tuvo lugar el 20 de diciembre de 2025, después de la sesión plenaria de la 67ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada en Foz do Iguaçu, Brasil.

En aquella oportunidad, ambos presidentes repasaron asuntos de la agenda bilateral vinculados a logística, comercio y desarrollo, y abordaron el estado de las relaciones entre Uruguay y Brasil.

La reunión de este lunes se produce en el marco de una intensa agenda internacional en Nueva York. Lula también tiene previstos encuentros durante la jornada con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador estadounidense Bernie Sanders.

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