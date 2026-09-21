ADP Zone, en octubre y en Dolores, reunirá a referentes de la agropecuaria para "conectar conocimientos"

ADP - Agronegocios del Plata , compañía organizadora de ADP Zone , anunció el detalle de las charlas que habrá en la edición de este año, que será la 12ª y fue programada para el viernes 2 de octubre, con sede en Dolores, Soriano .

El evento se realizará el viernes 2 de octubre, desde las 8 horas, en la Planta de Acopio Dolores, ubicada en el kilómetro 318 de la ruta 21, en la intersección con el camino perimetral Juan Manuel Blanes, en Soriano.

En esta oportunidad, se informó a El Observador, bajo el concepto “+1, el valor de cada paso” el encuentro propone un cambio de paradigma en la forma de entender la producción, donde el foco ya no está solamente en cuánto se produce, sino también en cuánto queda y cuánto se deja.

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El concepto “+1” plantea una evolución desde un modelo centrado en maximizar el rendimiento hacia una mirada que busca generar un impacto positivo y dejar un saldo favorable en cada decisión.

En el comienzo del evento, Diego Guigou, responsable de Producción Agrícola de Grupo ADP, junto a Martín Díaz Zorita, ingeniero agrónomo con maestría en Ciencias Agrícolas y doctorado en Ciencias del Suelo, impartirán la charla “Más datos y mejores decisiones sustentables”, que propone mirar los desafíos que aparecen en los suelos uruguayos y pensar cómo convertir una “sobredosis de calidad” en una oportunidad para seguir sumando.

Luego, la charla denominada “28 localidades de soja y 15 de maíz, sumamos mucho más que 1”, será dictada por Sergio Pieroni, responsable de Semillas en Grupo ADP. En ella, Pieroni transmitirá información local clave para posicionar correctamente las variedades de soja e híbridos de maíz, para ayudar en la toma de decisiones de qué, cuándo y cómo sembrar.

Por su parte, Lee Leachman, CEO de Leachman Cattle, empresa líder en producción y difusión de genética élite en Estados Unidos, hablará de los cuatro pilares para hacer los sistemas de producción de carne vacuna más eficientes, con más calidad y retorno económico. La charla se denominará “Más terneros, más carne, más calidad: el rol de la genética en la ganadería del futuro”.

En tanto, el ingeniero agrónomo Marcos Fava Neves, hablará sobre las perspectivas para la agricultura y la ganadería, y compartirá algunas claves para entender el escenario actual y pensar cómo prepararse para el futuro del agro, a través de su charla “El futuro del agro y los productores ganadores”.

Por último, el escritor, editor y creador de contenidos argentino Hernán Casciari presentará su espectáculo “Puro cuento”. Con su característico estilo, buscará hacer pensar a través de sus relatos ¿qué pasa cuando una historia nos deja algo más de lo que esperábamos?, con una mirada capaz de convertir ese “algo más” en un verdadero +1.

Sofía Guigou, gerente Comercial y de Marketing de ADP-Agronegocios del Plata, durante el mensaje que brindó en la última edición de ADP Zone.

De interés presidencial y ministerial

El encuentro ADP Zone ha adquirido una importancia relevante en el sector a nivel nacional, al punto que el año pasado reunió a más de 500 personas entre referentes y expertos agropecuarios, y fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

De esta manera, la instancia se ha consolidado como un espacio necesario para promover alianzas, compartir conocimientos y continuar impulsando la producción agropecuaria, se destacó.

Las inscripciones, que están abiertas, deben realizarse a través de este enlace.