Generar más valor para la agropecuaria, la propuesta de ADP Zone 2026, con lugar y fecha para agendar

Grupo ADP anunció una nueva edición de ADP Zone , el evento anual que reúne a referentes y expertos del sector agropecuario para compartir conocimientos, intercambiar perspectivas y generar nuevas oportunidades para una de las principales actividades productivas que hay en el país.

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Este año, se anunció, se hará el viernes 2 de octubre, a partir de la hora 8, en instalaciones de la Planta de Acopio de la compañía en Dolores, Soriano, a la altura del km 318 de la ruta 21 y el camino perimetral Juan Manuel Blanes.

Según se informó a El Observador, para este año el concepto que se instauró a modo de eje temático es “+1, el valor de cada paso” .

ADP Zone: se hará el viernes 2 de octubre de 2026.

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El encuentro ADP Zone, se indicó, ha adquirido una importancia relevante en el sector a nivel nacional, al punto que el año pasado reunió a más de 500 personas entre referentes y expertos agropecuarios.

ADP Zone es un emprendimiento declarado de Interés Nacional por Presidencia de la República y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La instancia se ha consolidado como un espacio necesario para promover alianzas, compartir conocimientos y continuar impulsando la producción agropecuaria.

En su 12ª edición, ADP Zone propone un cambio de paradigma en la forma de entender la producción, donde el foco ya no está solamente en cuánto se produce, sino también en cuánto queda y cuánto se deja.

El concepto “+1” plantea una evolución desde un modelo centrado en maximizar el rendimiento hacia una mirada que busca generar un impacto positivo y dejar un saldo favorable en cada decisión.

En línea con esta filosofía, ADP Zone buscará que cada participante se lleve nuevas herramientas y conocimientos para compartir y multiplicar en otros ámbitos.

El propio evento se convertirá así en una forma de aplicar el concepto “+1”, al generar conocimiento y hacer que ese aporte llegue a más personas.

Lic. Sofía Guigou, gerente comercial y de marketing en ADP - Agronegocios del Plata, durante una de sus exposiciones en ADP Zone. Foto: Juan Samuelle

Los expositores en ADP Zone 2026

En esta oportunidad, los oradores serán Sergio Pieroni, responsable de Investigación y Desarrollo en Grupo ADP; Martín Díaz Zorita, ingeniero agrónomo con maestría en Ciencias Agrícolas y doctorado en Ciencias del Suelo; Lee Leachman, CEO de Leachman Cattle, la mayor empresa de cría de ganado vacuno de élite de Estados Unidos; Marcos Fava Neves, ingeniero agrónomo, considerado uno de los mejores profesores y científicos internacionales de la actualidad que estudian los agronegocios globales; y Hernán Casciari, escritor, editor y creador de contenidos argentino.