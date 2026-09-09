Brasil expresa "profunda preocupación" por la suspensión de sus exportaciones de carne a la UE

El gobierno de Brasil expresó su "profunda preocupación" por la decisión de la Unión Europea (UE) de suspender las importaciones de carne brasileña hasta que el país ofrezca garantías sanitarias, medida del bloque europeo que genera un fuerte impacto en el mercado internacional de comercialización de carnes y otros productos .

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La UE suspendió a partir del jueves 3 de setiembre la importación de carne de vacuno y de aves de corral procedente de Brasil, anunció el lunes 31 de agosto la Comisión Europea, que espera garantías del gigante sudamericano sobre el respeto de las normas sanitarias del bloque.

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El bloque europeo puso en vigor un embargo a la carne vacuna, aves de corral y otros productos de origen animal de Brasil, tras haberlo excluido en mayo de la lista de países que cumplen sus reglas sobre el uso de antimicrobianos en el sector pecuario.

La medida entró en vigor en medio de presiones de la industria ganadera europea tras la firma de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

Administración Lula analiza "medidas de reciprocidad"

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva analiza recurrir a "medidas de reciprocidad" si no se llega a una "solución satisfactoria", advirtió una nota conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura y Ganadería.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la ceremonia del Día de la Amazonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 8 de septiembre de 2026. SERGIO LIMA / AFP

"Una vez que se demuestre el cumplimiento" de las normas exigidas, "podrán reanudarse las exportaciones a la UE", dijo a la AFP un vocero de la Comisión Europea.

"Brasil implementó las medidas necesarias (...) y presentó a las autoridades europeas la documentación e informaciones pertinentes relativas a los productos destinados a exportación", se defendió el gobierno brasileño.

La UE insistió en que sus normas contra el uso indebido de antibióticos eran "conocidas desde hace mucho tiempo".

"Nuestro enfoque es proporcional y no discriminatorio, y hemos concedido a nuestros socios tiempo suficiente, así como toda la información necesaria para adaptarse", afirmó Olof Gill, portavoz comercial de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

La UE promete mantener "una cooperación estrecha con las autoridades brasileñas para permitirles asegurarse de que cumplen plenamente los requisitos exigidos".

Carne, huevos, miel y otros productos

La suspensión de las compras también afecta a los huevos y la miel, entre otros productos.

En 2025, Brasil fue el segundo exportador de carne vacuna a la UE, con más de 92.000 toneladas que representaron un equivalente a unos 820 millones de dólares.

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmado en enero de este año entró en vigor de forma provisoria en mayo.