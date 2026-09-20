La alternativa de ARU a Casupá, un rezongo al Ministerio de Ambiente y el dato del basurero de Buenos Aires

Rafael Ferber , durante su discurso en la Expo Rural del Prado , en un amplio conjunto de temas que consideró destacó el relacionado con la solución que el gobierno encaminó para un adecuado abasto de agua potable a Montevideo: "Nos preocupa que la respuesta de OSE se concentre casi exclusivamente en la represa de Casupá" .

Agregó que eso "condiciona la gestión de toda la cuenca del Santa Lucía" y, además, "entra en contradicción con las estrategias de desarrollo agropecuario que impulsa el propio gobierno" .

Enseguida, en un palco oficial donde entre otras autoridades estaban Carolina Cosse, presidente en ejercicio de la República; Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia de la República; y Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca , el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) aludió a una propuesta de la gremial: " Complementar la cuenca del Santa Lucía con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que permita llevar agua del Río de la Plata hasta Aguas Corrientes ".

"El puerto pertenece a Uruguay": Ferber, la conflictividad sindical y sus alusiones al hormigón y la cerveza

¿Dejaste para visitar la Expo Rural del Prado para el último día? La lista de las actividades programadas

El presidente de la ARU, además, mencionó en ese tramo de su oratoria que " los productores observamos una notoria diferencia entre los criterios con que el Ministerio de Ambiente evalúa las actividades privadas y las obras impulsadas por el propio Estado ".

Finalmente, dijo que los productores no aceptan "que se pretenda colocar a la producción de alimentos en el centro de un problema, cuando las causas principales provienen de otros sectores", y puso dos ejemplos: unos 1.400 aviones cruzan por día solo el Atlántico Norte y, según mediciones satelitales, el basurero de Buenos Aires emite tanto metano como aproximadamente un tercio del rodeo vacuno uruguayo.

Manejo del agua: "Asunto estratégico"

En ese segmento de un discurso de casi una hora, Ferber, quien venía hablando del tema sanidad, reflexionando que era un desafío a afrontar con responsabilidades compartidas, dijo: "Esa misma combinación de responsabilidad, conocimiento científico y decisiones oportunas es necesaria en otro asunto estratégico: el manejo del agua".

Sobre el tema abastecimiento de agua potable para Montevideo y el área metropolitana, agradeció al Poder Ejecutivo y al Presidente de OSE "la disposición para mantener un intercambio profundo con la ARU", admitió que "garantizar a la población agua potable en cantidad y calidad debe ser una prioridad nacional indiscutible" y que "Uruguay necesita consolidar una verdadera política de Estado sobre el agua, una política que garantice el consumo humano, proteja las cuencas y, al mismo tiempo, transforme nuestra disponibilidad hídrica en másproducción, más estabilidad y más empleo".

Por su costo, mencionó, "el riego no puede seguir siendo una posibilidad al alcance de pocos: debe convertirse en una herramienta permanente de desarrollo nacional", agregó, e informó que en esta exposición agropecuaria de 2026 hubo una conferencia sobre el tema riego, "donde pudimos constatar el fuerte apoyo del presidente Orsi al riego y se anunciaron mejoras sustanciales en materia energética".

Precisamente, por eso precisó, "nos preocupa que la respuesta de OSE para el agua potable de Montevideo se concentre casi exclusivamente en la represa de Casupá, una decisión que condiciona la gestión de toda la cuenca del Santa Lucía".

"Esto entra en contradicción con las estrategias de desarrollo agropecuario que impulsa el propio gobierno. La incertidumbre sobre el uso futuro del agua ya afecta la inversión y la planificación productiva en toda la cuenca", dijo Ferber.

La propuesta de la ARU

Por eso hemos propuesto evaluar con urgencia una fuente alternativa para el sistema metropolitano: complementar la cuenca del Santa Lucía con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que permita llevar agua del Río de la Plata hasta Aguas Corrientes. Una fuente adicional permitirá garantizar el agua para consumo humano sin impedir que una de las principales regiones productivas continúe desarrollándose.

La ARU y los criterios del Ministerio de Ambiente

"Los productores observamos una notoria diferencia entre los criterios con que el Ministerio de Ambiente evalúa las actividades privadas y las obras impulsadas por el propio Estado", denunció Ferber.

Sobre eso, explico: "Al sector productivo se le piden estudios, autorizaciones y garantías cada vez más estrictas. A un privado se le exige contar con las habilitaciones correspondientes antes de iniciar una obra de importancia. Sin embargo, cuando el Estado impulsa una obra de enorme impacto territorial, ambiental y productivo, esos criterios parecen relativizarse. Si el gobierno entiende que el interés público lo justifica, debe fundamentarlo técnicamente y asumir sus consecuencias".

Lo inaceptable es aplicar una vara al sector privado y otra al propio Estado Lo inaceptable es aplicar una vara al sector privado y otra al propio Estado

La agropecuaria y la sostenibilidad

El sector productivo, apuntó Ferber, "asume sus responsabilidades ambientales y puede mostrar con orgullo su trayectoria. Sabemos que la sostenibilidad, además de una obligación, es uno de los atributos que distinguen a Uruguay en los mercados. Por eso exigimos reglas fundamentadas en la ciencia, previsibles y aplicadas con el mismo rigor a todos".

"Cuando hablamos de ambiente, marcamos algo evidente. Los productores somos de los primeros en sufrir las consecuencias de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. El cambio climático no es para nosotros una discusión teórica: lo vivimos directamente", añadió.

Ferber agregó que "lo que cuestionamos es otra cosa" y lo consideró: "Durante años, parte del debate ambiental internacional ha tendido a poner a la producción agropecuaria, es decir, a la producción de alimentos, en el centro del problema. Todos debemos hacer nuestra parte, y el agro también. Lo que no aceptamos es que se pretenda colocar a la producción de alimentos en el centro de un problema, cuando las causas principales provienen de otros sectores".

Enseguida citó dos ejemplo.

Primero, que unos 1.400 aviones cruzan por día solo el Atlántico Norte.

Luego, que "según mediciones satelitales, el basurero de Buenos Aires emite tanto metano como aproximadamente un tercio del rodeo vacuno uruguayo. Y eso sin considerar lo que captan nuestros pastizales y los granos que consume nuestra ganadería".

"Debemos tener mucho cuidado. Porque no toda medida presentada como ambiental es necesariamente mejor para el ambiente, y mucho menos si para producir la misma cantidad de alimentos necesitamos más tierra, más recursos o mayores costos. Un ejemplo es claro: la producción certificada como orgánica puede tener una menor huella por hectárea y, sin embargo, una mayor huella por tonelada de alimento producida, simplemente porque produce menos", explicó.

Luego de señalar que mientras sucede eso el mundo sigue teniendo cientos de millones de personas con hambre, en niveles superiores a los de 2015, Ferber concluyó: "El camino no es producir menos ni renunciar a la tecnología".

El camino es producir más y mejor, utilizando la ciencia, la siembra directa, la genética y todas las herramientas que permitan obtener más alimentos con menos recursos y menor impacto ambiental El camino es producir más y mejor, utilizando la ciencia, la siembra directa, la genética y todas las herramientas que permitan obtener más alimentos con menos recursos y menor impacto ambiental