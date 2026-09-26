Garage Gourmet: la marca que hizo de la comida un punto de encuentro se prepara para desembarcar en México

Este fin de semana el Parque Rodó será el escenario de la novena edición del Picnic de Primavera , un encuentro organizado por Garage Gourmet para celebrar la nueva estación y hacer lo que mejor les sale: crear experiencias únicas alrededor de la comida.

"Tenía muchas ganas de hacer otra cosa, algo que fuera más honesto con mi vida, con lo que yo consumía", cuenta el productor de eventos Joaquín Pastorino que hace una década se veía en la encrucijada que lo llevó a emprender de la mano de su socio Mauricio Pizard .

Un paseo en bicicleta se les ocurrió la idea de crear su propia marca en torno a la gastronomía, con la insignia de los festivales pero también con mercado, plantas y divulgación gastronómica que permitiera dar a conocer cómo es comer en otros lugares.

Desde su primer evento en el Espacio de Arte Contemporáneo de la ex cárcel de Miguelete en 2017 la marca no dejó de superarse con el apoyo de la comunidad gastronómica que abrazó la iniciativa que luego pasaría a tener como punto de encuentro al Jardín Botánico que alojó el Picnic de Primavera por siete años y en los últimos dos año se mudó al Parque Rodó.

"Lo que nos diferencia de otros colegas que hacen festivales es toda la parte educativa. Tenemos siete libros publicados", cuenta Pastorino. Un libro de conservas, un libro de ollas, un libro de fermentados, un libro de huertas, un libro de comida callejera. Esa fue la forma que los emprendedores encontraron para estar siempre en las cocinas y no solo en los encuentros. Y así, por medio de su vertical editorial se dio su llegada a las cocinas de otros países del mundo. Sus libros enciclopédicos llegaron a Argentina y a Chile.

Y esta idea de educar a través de la comida también se encarnó en los festivales donde brindan talleres enfocados en comida saludable y consciente.

"Es re importante lo que nos llevamos a la boca y nosotros en nuestro día a día sacamos de la huerta para comer, tratamos de consumir cosas que nos hagan bien, el tema de los fermentados para nosotros es súper importante", remarca Pastorino y destaca que trataron de llevar ese espíritu al festival aunque cediendo en algunos puntos para poder lograr la masividad que necesitaban, por ejemplo, en aceptar bebidas carbonatadas.

"Hoy ya somos una mega empresa", apunta el creador de Garage Gourmet que encuentra uno de sus principales cometidos en la organización al detalle de cada festival, en incluir propuestas variadas y que se amolden a lo que cada encuentro pide: menúes cortos y adaptados al perfil del evento como puede ser Ollas del Mundo o Picnic de Primavera.

"Es super difícil porque obviamente tenemos un límite de gastronómicos que podemos ocupar en los espacios, nosotros la pensamos siempre desde primero la competencia, que no hayan siete hamburgueserías, sino que tratamos de buscar lo diferente y trabajamos mucho con los cocineros en la elección de la carta para asesorarlos", indica Pastorino que alienta a los cocineros a que lleven pocos productos para que no se repitan y así lograr una oferta variada y para todo público.

"Decir que no es la parte más difícil y más cuando sabemos que, por suerte, el festival es una ventana enorme para los gastronómicos". Dentro de las propuestas que incluyen hay muchos que no tienen sus propios locales y otros que empezaron en ferias y hoy tienen su negocio abierto.

Al día de hoy, la mayor rotación se da en los locales del mercado y en las propuestas gastronómicas hay un cupo de dos emprendimientos nuevos por edición, donde además se encargan de mudar las cocinas y ubicarlas a nivel de piso para que los cocineros puedan intercambiar con los comensales.

El sueño de llegar al millón de dólares y el salto a México

La mayor parte de la facturación de Garaje Gourmet viene por parte de las marcas que los respaldan. "Nuestro ingreso no es por cocineros, por suerte podemos hacer eso, sabemos también que para ellos es toda una inversión porque no solamente es pagar una participación, sino también el personal, la materia prima y todo lo que significa el desgaste de un fin de semana", señala Pastorino.

Otra de sus fuentes de ingresos son las redes sociales que en los últimos días fueron hackeadas lo que llevó a que tuvieran que crearse una nueva cuenta de Instagram para volver a reunir a su comunidad que antes del ciberataque contaba de 85.000 seguidores.

"Si bien se perdió todo, se perdieron 10 años de trabajo, pero por suerte nos paró desde otro lado y entendimos que todavía no habíamos perdido nada porque la construcción la comunidad está, abrimos nuevas redes y estamos empezando de cero", apunta.

Garage Gourmet ha llegado a convocar a 70.000 personas en sus festivales de fin de semana donde participan alrededor de 80 emprendimientos diferentes.

"Para este año teníamos el objetivo de facturar US$ 1 millón, estamos lejísimos, pero vamos para ahí", resalta Pastorino con ese objetivo en mente. Sin embargo, no es su única ambición. Los emprendedores apuestan, de cara a 2026 a desembarcar con uno de sus encuentros —Ollas del Mundo— en México.

"Nos vinieron a buscar", cuenta el cofundador que fue contactado por un productor de eventos mexicano que vivió la experiencia del festival en Montevideo y ahora apuesta a llevarla a su país manteniendo en parte la impronta uruguaya. "La condición es que vaya equipo desde acá y también cocineros, así que el intercambio va a estar buenísimo", adelanta Pastorino acerca del proyecto que los llevará a Monterrey en 2027 tras cumplir con la formalidad del contrato que esperan firmar próximamente.

Picnic de primavera en Parque Rodó

Desde ayer viernes y durante todo este sábado 26 y domingo 27 Garage Gourmet organiza su Picnic de Primavera en el Parque Rodó.

Tras cruzar la entrada principal que está en el cruce de las calles Gonzalo Ramíerez y Juan Paullier los asistentes se encontrarán con "buena energía, muchos manteles en el pasto y muchas propuestas gastronómicas", que abarcarán desde comida asiática, mexicana, rusas o de la India. El festival es gratuito y habrá también actividades y propuestas musicales como Chala Madre, La Rodó Candombe, Imperio Preto e Branco, El Club del Lobo, Rodas Uruguay, Rueda de Candombe Maragata, Jam de la Costa, Diego Pez & los Pernoctantes, Juanchi Parodi y Fio Cerrone. "Es un picnic multitudinario", define el creador de la marca.

Por entre $250 y $450 habrá sándwiches, hamburguesas, wraps, pizzas, empanadas, ensaladas y postres; todo preparado para comer al paso o en torno a un mantel en el césped.