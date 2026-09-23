Paranair anunció que suspenderá su operativa de forma temporal por mantenimiento de su única aeronave: agencias expresan "gran preocupación"

La aerolínea paraguaya Paranair anunció que realizará una "parada temporal de operaciones" entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre debido al mantenimiento mayor de la única aeronave que tiene actualmente en operación. La empresa informó que retomará sus vuelos regulares a partir del 13 de octubre.

La aerolínea también indicó que los pasajeros que compraron directamente con la empresa ya fueron notificados y que las agencias de viajes recibieron la información para comunicar la situación y gestionar los casos afectados: "Recomendamos a cada pasajero verificar directamente el estado de su reserva a través de nuestros canales oficiales o con su agencia de viaje", informó la empresa en un comunicado.

La suspensión genera preocupación entre las agencias de viajes uruguayas, particularmente por el impacto sobre la conectividad con Paraguay y por la gestión de las devoluciones de los pasajes de los pasajeros que no podrán viajar durante ese período.

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Carlos Pera , presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes ( AUDAVI ), contó a El Observador que existe " gran preocupación y gran intranquilidad " porque la medida implica que "la única aerolínea que estaba cumpliendo esa ruta (que une Montevideo con Asunción) no esté volando" . Según explicó, durante ese período Uruguay quedará "sin conectividad con Asunción del Paraguay", una ruta en la que, sostuvo, "el tráfico corporativo es muy importante".

A esa situación se suma, según Pera, la incertidumbre sobre los tiempos para recuperar el dinero de los pasajes: "Si estos clientes no pueden viajar, tendremos que mandar esos boletos a devolución", explicó. El representante de las agencias advirtió, además, que las demoras de las devoluciones en este tipo de situaciones son "hasta excesivas”.

La afectación para las agencias uruguayas se concentra en la ruta Montevideo-Asunción. Pera señaló que anteriormente Paranair ya había suspendido los vuelos entre Montevideo y Salto y entre Montevideo y Rivera, situaciones en las que también hubo pasajeros que no pudieron viajar y cuyos pasajes debieron ser enviados a devolución.

Pera explicó, además, que la aeronave que ingresará en mantenimiento es la misma que se utiliza para las distintas rutas de la compañía: "Todos esos vuelos deberían ser cumplidos por una única aeronave que es justamente la aeronave que va a entrar en período de mantenimiento", indicó.

A principios de agosto, la aerolínea había sido intimada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay a reducir su frecuencia de vuelos de forma temporal dada el aumento de cancelaciones y demoras en la devolución de los pasajes por parte de la aerolínea. Esto había resultado en la reducción temporal de las frecuencias en las rutas que conectaban a Asunción con Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Jujuy (Argentina), Salta (Argentina) y Montevideo.

Ante la situación, AUDAVI prevé enviar notas a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Turismo y a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para plantear su preocupación.