Movida gerencial: Alejandro Esperanza es el nuevo CEO de Jetmar, Claudio D'Agostini deja General Motors y Nobilis anuncia la incorporación de una nueva asesora financiera

Nuevos desafíos, cambios de liderazgo y movimientos dentro de algunas de las principales empresas y organizaciones del país marcan la agenda empresarial de esta semana. En esta edición de Movida Gerencial, repasamos los detalles de la designación de Alejandro Esperanza como CEO de Jetmar Viajes, la decisión de Claudio D’Agostini de cerrar un ciclo de una década al frente de General Motors en Uruguay y la nueva incorporación de Carolina Mora como asesora financiera de Nobilis .

El reconocido emprendedor y cofundador de Vopero, Alejandro Esperanza, asumió un nuevo desafío en su carrera profesional. Luego de sumarse en 2025 como Chief Operating Officer de 5M Travel Group, del que forma parte Jetmar, Esperanza fue designado como CEO de esta agencia de viajes.

En su cuenta de LinkedIn, donde difundió la noticia, el ejecutivo sostuvo que en su gestión va a “abrazar la tecnología y la IA ”, con el objetivo de eliminar fricciones, conocer mejor a los clientes y darle superpoderes a los empleados.

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“No para reemplazar lo humano. Para todo lo contrario. Tecnología extraordinaria para ser extraordinariamente humanos. Y para eso quiero construir una cultura obsesionada con el servicio ”, sostuvo.

El posteo fue acompañado por una foto en la que se muestra viajando como mochilero por el este asiático.

“La foto es de hace algunos años, viajando de mochilero por el este asiático. Podría haber elegido una foto más corporativa para contar esta noticia, pero esta representa mucho mejor por qué me entusiasma tanto lo que viene. Hoy tengo el privilegio y la enorme responsabilidad de liderar Jetmar: una compañía referente en Uruguay y la región, construida durante décadas por personas que hicieron de viajar y hacer viajar su profesión. Hay un legado enorme que cuidar. Y un próximo Jetmar por construir”, sostuvo.

Esperanza retomó su camino corporativo en 2025 luego de haber concretado la venta de Vopero, la plataforma de moda circular y de segunda mano que creó con Maggie Ferber e Ignacio Cattivelli y que fue adquirida por Cencosud el año pasado.

Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors, deja la compañía

Luego de un ciclo de 10 años liderando la operación de General Motors en Uruguay como vicepresidente y gerente general, Claudio D’Agostini anunció su salida de la empresa.

“En un movimiento natural, me desvinculé de la empresa la semana pasada. Fui el expatriado más longevo en la historia de GM. A lo largo de los últimos años tuve la opción de mantenerme en este hermoso país, lo que resultó en un gran viaje que cierro con mucho orgullo”, sostuvo.

En su gestión, resaltó el ejecutivo, Chevrolet pasó de la posición 5 en 2018 a 1, “liderando uno de los mercados más disputados del mundo” en el negocio automotor por tres años seguidos (2022-2024).

“Más importante que los resultados de ventas, es poder ver una red de concesionarios que hoy es muy sólida financieramente y una sólida estructura operacional construida en base a socios estratégicos clave y empleados capacitados”, señaló D’Agostini.

“Para poder concluir un trabajo de largo plazo, opté por mantenerme en Uruguay, un país que aprecio mucho y que elegí vivir. Tengo gran orgullo de las elecciones que hice en este ciclo y creo que dejo una huella y legado muy particulares. Como próximos pasos, estaré analizando proyectos en Uruguay que me permitan empezar otro gran viaje”, adelantó sobre su futuro.

General Motors aún no informó quién ocupará el rol de country manager en la operación local.

Nobilis fortalece su equipo de asesores financieros con la incorporación de Carolina Mora

La firma de gestión patrimonial Nobilis anunció la incorporación de la contadora Carolina Mora como nueva asesora financiera.

Mora es egresada de la Universidad Católica del Uruguay y cuenta con un posgrado en Inversiones por la Universidad de Montevideo. Acumula más de 12 años de trayectoria en el sector financiero, con un marcado perfil en el asesoramiento y la gestión de carteras para clientes de alto patrimonio, habiendo desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en HSBC, actualmente Grupo BTG Pactual.

Su llegada, dijeron desde la compañía, reafirma el compromiso institucional de seguir consolidando un "equipo enfocado en la gestión patrimonial de excelencia, la cercanía y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes".

“La incorporación de Mora refuerza la visión estratégica del equipo de liderazgo de Nobilis. Su llegada se alinea con el trabajo que la firma viene desarrollando bajo la dirección de su CEO, Salvador Ferrer, y su gerente comercial, Mauricio Tchilingirbachian, impulsando una propuesta de valor integral que combina el máximo rigor profesional con una atención humana, personalizada y cercana”, dijeron desde la compañía.

Movida gerencial internacional: cambios en gestora de activos global

El Parlamento británico, ubicado en el icónico Palacio de Westminster en Londres, es la máxima institución legislativa del Reino Unido. Getty Images

La gestora de activos global Janus Henderson Investors anunció dos nombramientos de alto nivel en su equipo de inversiones, con el objetivo de fortalecer el liderazgo en el negocio de renta variable global. De esta manera, la firma con sede en Londres, incorporará a Helen Jewell como head of Europa, Oriente Medio y África & Asia Pacific Equities desde el 1 de diciembre de 2026. Por su parte, Shilpee Raina se incorporará como portfolio manager principal del fondo de crecimiento de gran capitalización Janus Henderson Forty, así como del transformational growth ETF, donde trabajará junto al actual portfolio manager Brian Recht. Shilpee se incorporará a la firma el 1 de enero de 2027 y estará radicada en Nueva York.