El joven de 21 años que aprendió a preparar café trabajando y ahora representará a Uruguay en un mundial de baristas

Aunque hace apenas un año comenzó a trabajar en el mundo del café , Samir Marquez se convirtió recientemente en el ganador del Campeonato Nacional de AeroPress 2026 en Uruguay. Ahora, el joven de 21 años, se prepara para viajar a México y representar al país en el campeonato mundial de esta técnica , que consta de preparar la mejor taza de café posible, con una máquina manual y portátil que combina la inmersión, el filtrado y la presión de aire.

De origen venezolano y radicado en Uruguay hace aproximadamente tres años, Marquez reconoce que su relación con el café viene desde sus orígenes.

“ Venezuela es una zona productora de café entonces desde siempre he convivido con él ”, contó en diálogo con Café y Negocios.

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Sin embargo, a nivel profesional, llegó al rubro en 2025 a través del trabajo en diferentes cafeterías . Primero estuvo en un local gestionado por familiares, donde aprendió los conocimientos más básicos y comenzó a interesarse por el café. Más adelante se incorporó a Templo Tostadores, una cafetería de especialidad ubicada en Pocitos, fundada por Rodrigo Acosta, empresario del mundo de la construcción que empezó a tostar café como un hobby y Erick argueta (El Salvador) experto en café de especialidad. Allí, continuó su formación en técnicas como ArteLatte y AeroPress.

“Toda la experiencia ha sido trabajando. Hice un curso que dio uno de los fundadores de la cafetería en la que trabajo, pero fui aprendiendo sobre la marcha”, señaló.

De esta manera, la oportunidad de competir llegó casi por casualidad. Márquez se enteró del campeonato por amigos y por los dueños de la cafetería y aunque al principio no estaba convencido de participar por tener poca experiencia en el rubro, sus compañeros lo animaron.

La competencia, que se realizó en el marco de la quinta edición de Expo Café Uruguay, en el Centro de Eventos del LATU, contó con la participación de más de 20 competidores.

El formato fue por rondas eliminatorias: los participantes preparaban sus cafés y los jueces elegían cuál consideraban la mejor taza para avanzar a la siguiente etapa.

“Me sorprendió bastante salir campeón. Era algo que no esperaba. Tenía como meta llegar a un buen lugar, pero no pensé que saldría campeón”, reconoció.

El premio para el joven es representar a Uruguay en el World AeroPress Championship, la competencia internacional que reúne a los ganadores de los campeonatos nacionales y regionales que se desarrollan durante el año.

La final mundial, que reúne a referentes de más de 70 países, será el 6 de diciembre en Ciudad de México. Allí los campeones nacionales competirán por el título mundial en una jornada que también contará con tostadores, café, gastronomía y otras actividades vinculadas al sector.

Para llegar preparado, Marquez ya comenzó a estudiar sobre uno de los aspectos que considera clave para la competencia: el agua.

“En la competencia internacional el agua es muy importante. Se puede mineralizar con una receta propia. Tenemos planeado crear una receta de agua a base de cafés que tenemos acá”, adelantó. Además, la preparación no será solamente individual, ya que la idea es que un equipo integrado también por alguno de los anteriores campeones uruguayos acompañe a Marquez en el proceso hacia la competencia internacional.

Mientras tanto, en Templo también trabajan en una forma de colaborar con el viaje y el equipo que necesitará para competir. A partir de esto, la cafetería tendrá disponible un café especial para recaudar fondos: un Geisha lavado de Bolivia, del laboratorio Lata 16 y Alto Café, que será tostado en Templo Tostadores.

Aunque hoy su objetivo está puesto en México, Marquez también piensa en el futuro dentro de la industria. Más adelante, sostuvo, le gustaría tener su propio café y considera que Uruguay atraviesa un momento de crecimiento de la cultura cafetera.

Por ahora, el desafío es otro. “Estoy muy emocionado y nervioso. Ya no solo me represento a mí mismo, sino a todo un país”, finalizó.