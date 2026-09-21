Demanda argentina a menor ritmo, más presencia extrarregional y nuevas inversiones: el presente inmobiliario de Colonia

En las últimas horas, en el marco de la Expo Prado, la Cámara Inmobiliaria de Colonia y la Asociación de Desarrolladores realizaron un encuentro denominado “Colonia para vivir e invertir", centrado en el presente y futuro del departamento. En la oportunidad, distintos actores del sector repasaron la potencialidad de la zona, las tendencias y las inversiones que actualmente se desarrollan en el departamento.

Richard Brunelli, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Colonia, sostuvo que el mercado se encuentra estable, con buena demanda y oportunidades. A su entender, esto se debe a un crecimiento apalancado en la inversión y la infraestructura y no por una cuestión de casualidad o moda.

En este escenario, según detalló a Café y Negocios, los inmuebles que muestran mayor dinamismo son variados, y van desde apartamentos sobre la rambla hasta un mercado de campos muy dinámico.

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En cuanto a la composición de la demanda extranjera el titular de la gremial empresarial señaló que “el argentino viene mirando”, y hay argentinos puntuales, “pero no al ritmo que veníamos acostumbrados”.

“Hay mucho extraregión, europeos que se han acercado y que están invirtiendo y algún brasileño también”, señaló Brunelli.

Según el referente, este escenario exige cada vez más profesionalismo en el sector ya que “los mercados sanos no se construyen con improvisación, sino con conocimiento, transparencia, con personal capacitado”, sostuvo. En esa línea, señaló que desde la Cámara Inmobiliaria de Colonia vienen insistiendo en la importancia de una correcta tasación y un buen asesoramiento, tanto para las operaciones de venta como para los alquileres.

De cara al futuro, Brunelli destacó el potencial de Colonia a partir de atributos que, según planteó, son cada vez más buscados por el mercado y no siempre se encuentran juntos, como la tranquilidad, la escala humana, la calidad humana, la identidad y la cercanía.

“Tiene un ritmo de vida que mucha gente hoy está buscando. Es un mercado con futuro, se ve en la demanda de alquileres, en la compraventa, en las inversiones”, apuntó Brunelli.

Las inversiones que se vienen en el departamento y su efecto en el sector inmobiliario

En materia de inversiones, repasó Brunelli, hay varios proyectos tanto en la órbita privada como en la pública que marcan un antes y un después para el departamento.

En este sentido, en el ámbito privado, destacó la iniciativa de Zona Franca del Plata, la primera zona franca de servicios del litoral uruguayo, que cuenta con un edificio de más de 11.000 metros cuadrados y prevé generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo. También +Colonia, un desarrollo inmobiliario que se presenta como una smart city y que ya inició sus obras; y el reciente lanzamiento de Fresh Plaza, un nuevo espacio comercial que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro de la ciudad. A esto se suma la llegada del ferry eléctrico China Zorrilla, que conectará Colonia con Buenos Aires y tiene capacidad para hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. La embarcación es, actualmente, el ferry completamente eléctrico de mayor tamaño y capacidad del mundo, y su operación requirió además una inversión cercana a US$ 20 millones en infraestructura de carga en el puerto de Colonia.

En esta línea, los responsables de proyectos como +Colonia y Zona Franca del Plata también dieron su visión en el evento.

Desde +Colonia, por ejemplo, adelantaron que el año próximo se entregarán los primeros 400 departamentos del desarrollo y señalaron que distintos desarrolladores ya están comenzando a desembarcar en el proyecto.

En este marco, sostuvieron que entienden que, a nivel regional, el país tiene una posibilidad muy fuerte de posicionarse a escala mundial y destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y el privado para posicionar a Colonia.

Por su parte, desde Zona Franca del Plata adelantaron que el proyecto será inaugurado el próximo 19 de noviembre y destacaron su rol para generar nuevas oportunidades laborales.

“Escuchamos y vemos que Colonia es un lugar increíble para vivir, pero lo que a veces puede pasar es que uno se pregunte: ¿qué hago si vivo en Colonia?”, planteó el cofundador de Zona Franca del Plata, Daniel García.

De esta manera la iniciativa apunta a ofrecer una alternativa de empleo a través de una zona franca de servicios que atraiga empresas globales y regionales, a partir de beneficios en materia tributaria como la no tributación de impuestos a la renta ni IVA.

El proyecto prevé que trabajen unas 1.000 personas, y la mitad podrían ser extranjeras. Según indicaron, ya cuentan con clientes confirmados en empresas de servicios globales de los sectores financiero, tecnológico y de servicios profesionales, y esperan que esa cantidad continúe creciendo a medida que avance la puesta en funcionamiento del proyecto.

Por último, Brunelli también mencionó obras relevantes que se están realizando en la órbita pública, como las obras en ruta 1, y la reciente donación por parte de la intendencia de Colonia de un predio y de un edificio para la instalación de la Udelar en Colonia.

“Todo eso tiene un impacto directo en el mercado inmobiliario, porque cuando un departamento crece, invierte, se desarrolla, el mercado lo siente de inmediato, lo vemos en la demanda de alquileres, en la compraventa. Lo vemos en familias que buscan radicarse, en inversores que miran a Colonia con más intención”, finalizó el presidente de la cámara.