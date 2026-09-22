La comunidad Praxis proyecta una inversión de US$ 1.000 millones en +Colonia y mudará a sus primeros residentes en 2027

Con más de 150.000 miembros, el proyecto Praxis liderado por Dryden Brown y con el respaldo del CEO de OpenAI Sam Altman , a través de su fondo Apollo Projects, busca reunir en el mismo sitio a emprendedores, inversores y creadores vinculados a la inteligencia artificial. Tras recorrer varias ciudades del mundo se decidieron por +Colonia, la smart city concebida por el argentino Eduardo Bastitta en Colonia del Sacramento.

El acuerdo contempla una inversión estimada de más de US$ 1.000 millones por parte de los 2.700 “praxianos” que se mostraron dispuestos a instalarse en la ciudad en los próximos años. “ Es el 20% del total de la urbanización de +Colonia ”, señaló el impulsor del proyecto, Eduardo Bastitta, en intercambio con diferentes medios de la región entre los que se encontraba Café y Negocios.

La llegada de Praxis al proyecto, informada por The New York Times, empezará a traducirse en contratos de compraventa a partir del primer semestre del año próximo y estiman que los primeros residentes “praxianos” llegarán a mediados de 2027 a +Colonia , donde los esperará Dryden Brown, cofundador y CEO de Praxis que se mudará próximamente a la ciudad inteligente.

Sobre los integrantes de esta comunidad que nació atada a los líderes tecnológicos, a la inteligencia artificial y a las criptomonedas, Bastitta los definió como “muy inteligentes”, referentes en sus áreas y remarcó que no todos comparten necesariamente la misma ideología.

El referente de la ciudad que asesora al presidente argentino Javier Milei y se define a sí mismo como libertario, señaló que “no hay proyecto de smart city en el mundo más libertario que +Colonia” y enfatizó en que en un escenario de grandes conflictos y atravesado por la IA es clave “construir comunidad” y “espacios de conversación y de conocimiento mutuo”.

El impulsor de la ciudad inteligente relativizó la concepción de los países del Río de la Plata como “búnker” para protegerse de los conflictos bélicos, que se puso en relevancia con las inversiones realizadas recientemente por el cofundador de Paypal y Palantir, Peter Thiel, tanto en Uruguay como en Argentina.

Desde la perspectiva de Bastitta, los líderes tecnológicos eligen este punto del mundo por las fricciones que habrá en las grandes ciudades para hacerle frente a la revolución tecnológica y a los profundos cambios que avizoran en las modalidades de trabajo. Aunque no saben con precisión cómo será este nuevo escenario sí perciben que en las grandes urbes habrá mayor inclinación hacia “incidir, regular, cobrar impuestos y subsidiar”.

Praxis is building a new city in Uruguay.



Construction has begun. Residents move in 2027.



Thank you for joining us for the beginning of our long journey. More in @NYTimes. pic.twitter.com/nh2uR1FGoE — Praxis (@praxisnation) September 22, 2026

El impacto de la comunidad Praxis en Uruguay

Bastitta destacó que los praxianos que llegarán a la ciudad —que empezó a gestarse en 2022— van a construir sus propias viviendas “con los mejores arquitectos y diseñadores del mundo y con proveedores, desarrolladores y constructoras locales”.

"Nuestros diseños se basan en los racionalistas italianos: proporciones generosas, columnatas y patios tranquilos. Una piscina larga, un salón, una caminata hacia la playa. Casas privadas junto a un resort, por unos pocos días o mucho más tiempo", definen desde Praxis a su concepción de la vida en la ciudad inteligente uruguaya.

A nivel práctico, la inversión de US$ 1.000 millones supone que +Colonia ponga a disposición de Praxis la “habitabilidad” de Génesis, su primer distrito. En primera instancia, los compradores de +Colonia que así lo quieran podrán poner a la venta o alquilar a esta comunidad las unidades ya construidas.

En paralelo, el equipo de la ciudad inteligente trabaja en el diseño de la primera gran etapa de Praxis, que representa el 20% de la urbanización de +Colonia, unos 350.000 metros cuadrados a materializarse en “algunos años”, destacó el empresario y añadió: “A partir de ahí ellos tienen la posibilidad de incorporar más tierra para la expansión de la urbanización”.

Para Bastitta, la “gran oportunidad” está en cautivar a cientos de miles de jóvenes para que se radiquen en Uruguay, específicamente en +Colonia, atraídos por el concepto de “dos orillas” que les permite repartir su vida entre Colonia y Buenos Aires. “Siempre tuvimos el objetivo de crear esta ciudad de emprendedores, de jóvenes de todas las edades y con visión de futuro”, destacó.

“La industria de la IA está desarrollando una tecnología que podría transformar de manera fundamental el papel del trabajo humano. Nosotros estamos construyendo un lugar para explorar qué viene después”, señaló Dryden Brown, cofundador y CEO de Praxis. “¿Qué van a crear las personas? ¿Cómo van a encontrar un propósito? ¿Cómo podemos transformar el valor que crea esta tecnología en prosperidad y en una civilización en la que valga la pena vivir? Estas son las preguntas que queremos llevar al terreno de lo concreto en Uruguay”, agregó Brown por medio de un comunicado.

Sobre la idea de los emprendedores tecnológicos de conformar “una nueva nación”, Bastitta resaltó que Praxis define "una ambición de probar cuestiones que tienen que ver con la coordinación y articulación de su comunidad aprovechando la blockchain pero siempre en el marco legal de la jurisdicción que corresponda”, apuntó el empresario y lo comparó con un consorcio que opera dentro del ámbito privado.

La incorporación de Praxis a +Colonia avanza dentro del marco institucional y regulatorio de Uruguay. A propósito, Bastitta señaló que participó en la articulación del encuentro entre el CEO de Praxis y Yamandú Orsi en Nueva York que tendrá lugar el próximo jueves en el contexto del viaje del presidente de la República a la asamblea de las Naciones Unidas.

Desde la smart city resaltaron que esta mega inversión se suma a la de 30 startups tecnológicas que en los últimos años se comprometieron a co-crear la ciudad, con la intención de instalarse en el futuro hub de innovación rioplatense. También participan activamente instituciones y organizaciones como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, una de las instituciones de referencia internacional en innovación y planificación urbana sostenible.

De un "Silicon Valley a la uruguaya" al modelo de Florencia

Desde su origen en 2022 +Colonia fue comparada con Silicon Valley por su fuerte impronta tecnológica y la visión de “ciudad inteligente” o “ciudad del futuro” que encarna. Ahora, el impulsor del proyecto la redefine como una ciudad comparable a una de las principales urbes italianas.

Lejos de ser una ciudad que se prende para trabajar en la mañana y se apaga en la noche —como es el modelo de Silicon Valley—, Bastitta ve en Florencia un modelo para +Colonia: “Florencia es una ciudad que empieza a convocar a cientos de mecenas, parecido a la lógica de muchos de estos praxianos que van trayendo a los mejores talentos, a los mejores artistas, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores de todo el mundo para refundar o hacer crecer esta ciudad y termina siendo un gran faro mundial del renacimiento”.