El rubro de alimentos favorece un leve crecimiento en las compras en los primeros meses del año

Barras de cereales, cepillos dentales, pizzas congeladas y bolsas de residuos fueron los productos de mayor crecimiento en sus ventas durante los primeros meses del año. Del relevamiento de Scanntech que analiza el comportamiento de los consumidores en más de 7.000 puntos de venta en todo el país se desprende que, a nivel departamental, las regiones que registraron mayor crecimiento en ventas fueron Salto-Paysandú y Artigas-Rivera, ambas con un 5%, seguidas por Maldonado, que tuvo un aumento del 4%.

En tanto, la región compuesta por Durazno, Flores y Tacuarembó registró una baja del 1%. Por categorías de productos, Alimentos continúa siendo la de mayor peso en las ventas, con una participación del 58,3%, seguida por Bebidas, con 21%; Cuidado Personal, con 15,1%; y Limpieza, con 5,4%.

La de los alimentos fue la categoría que más creció a nivel interanual con un aumento del 1,4%. Dentro de ella, las subcategorías Copetín y Aderezos fueron las que registraron mayores incrementos, con 9,8% y 5%, respectivamente.

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Entre los productos más destacados del semestre se encontraron las barras de cereales, las pizzas congeladas y el café en cápsulas.

La familia de Bebidas aumentó sus ventas 0,7%, impulsada principalmente por las bebidas sin alcohol, que crecieron 1,2%, mientras que las bebidas con alcohol registraron una baja del 2,2%. Los mixers listos para tomar, los licores y las aguas fueron los productos con mayores ventas dentro de la categoría.

Cuidado Personal aumentó apenas 0,1% respecto al mismo semestre del año anterior. Se destacaron las subcategorías de Bebés con un crecimiento del 3,8%, y Cuidado Oral, con 2,1%. En contrapartida, Higiene y Cosmética registraron bajas del 3,3% y 2,1%, respectivamente. Los principales productos fueron los cepillos dentales, las toallas húmedas y las cremas dentales.

Por último, Limpieza creció 1,1%, con aumentos en sus dos subcategorías, Cuidado de la Ropa, que subió 1,9%, y Cuidado del Hogar, que aumentó 0,6%.

Las bolsas de residuos, el detergente para ropa y el desodorante para inodoros fueron los productos protagonistas de la categoría.

El impacto de la Noche de la Nostalgia

La última edición de Radar Scanntech incluyó un apartado específico sobre las ventas registradas el 24 de agosto de 2026, cuando se celebró la tradicional Noche de la Nostalgia en Uruguay. En comparación con un lunes promedio, las ventas aumentaron 165%. Este crecimiento se observó en todo el país, ya que todos los departamentos registraron incrementos. Algunos productos tuvieron aumentos particularmente significativos, como el fernet, que creció 896%, las cervezas (345%), los snacks (273%), las gaseosas (149%) y el pan flauta (102%).