Tech Week Uruguay: organizaciones del ecosistema innovador se unen para crear una semana dedicada a potenciar la llegada de nuevas inversiones y más negocios

En un escalón más de la consolidación de su ecosistema de innovación, organizaciones clave del sector como Cubo Itaú , ANII , URUCAP , Uruguay XXI y Cámara Uruguay Fintech decidieron unirse para conformar Tech Week Uruguay .

Esta semana nucleará los eventos de tecnología, innovación y negocios organizados por las instituciones mencionadas que se presentarán todos en una misma plataforma.

La primera edición de Tech Week Uruguay se realizará entre el 5 y el 9 de octubre de 2026 y cada organización realizará los eventos que ya tenía previstos en ese periodo, pero todos estarán incorporados dentro de la agenda común en el sitio oficial .

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En intercambio con Café y Negocios los referentes de esta iniciativa confirmaron que el propósito detrás de esta alianza es cautivar la atracción de actores internacionales, amplificar la difusión de los eventos existentes, facilitar el acceso a una agenda común, generar mayor circulación entre comunidades, mostrar la diversidad y madurez del ecosistema y generar nuevas conexiones entre organizaciones, empresas, startups, inversores y profesionales.

“Durante esa semana, cada organización mantiene la autonomía y la identidad de sus propios eventos, pero todos pasan a formar parte de una agenda común disponible en el sitio oficial de Tech Week Uruguay, donde se podrá consultar la programación, conocer los eventos y acceder a sus respectivos enlaces de inscripción”, señalaron a través de un comunicado al que accedió Café y Negocios.

La iniciativa busca generar una semana con la suficiente densidad de eventos de valor para atraer a fondos y empresas del exterior y poder facilitar la circulación entre comunidades, generar nuevas conexiones y atraer a más participantes a los diferentes encuentros que se desarrollarán durante la semana.

Al mismo tiempo, busca proyectar a Uruguay hacia la región y el mundo como un punto de encuentro para quienes trabajan en tecnología, innovación y negocios.

Los encuentros confirmados en la agenda de Tech Week Uruguay

Los primeros eventos en aparecer dentro de la agenda de Tech Week Uruguay, son:

SprintUy, el lunes 5 de octubre comienza la iniciativa de Uruguay XXI y ANII para atraer fundadores de startups que puedan participar de una semana de inmersión en el ecosistema de innovación uruguayo.

El martes 6 de octubre a partir de las 9:30 será el Encuentro Fitnech de Cubo Itaú en sus oficinas de Víctor Soliño 349.

El 7 de octubre se celebrará el Uruguay Fintech Summit en el Club de Golf del Uruguay organizado por la Cámara Uruguay Fintech.

El 8 de octubre se realizará el Foro de Capital Privado en el Parque de Innovación del LATU. El encuentro es organizado por Uruguay XXI, URUCAP y la ANII.