Uno de cada tres uruguayos planea cambiar de empleo: estudio revela las razones detrás de esta decisión

El 34% de los trabajadores uruguayos tiene intención de cambiar de empleo, y el 15% cambió en el último semestre , según sostiene el estudio de Randstad sobre el comportamiento ante el cambio en trabajadores de todo el mundo.

Cuando se pone el foco en Uruguay, el Randstad Employer Brand Research -que analiza el atractivo de las marcas de los mayores empleadores en 34 países-destaca que la movilidad laboral o rotación permaneció en niveles estables en el país tras la pandemia.

Los datos de 2026 muestran que si bien la mayoría del talento priorizó la permanencia con su empleador en los últimos meses, la intención de cambio laboral lleva a las organizaciones a mejorar su propuesta de valor como empleadores y priorizar la retención para evitar el costo asociado a una mayor rotación.

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El reciente informe presentado por Randstad revela que el 34% de los uruguayos afirma que está en sus planes cambiar de trabajo . Pero las declaraciones no necesariamente se traducen en hechos. El relevamiento destaca que el contexto de incertidumbre, el aumento del costo de vida y otros componentes de la macroeconomía regional explican, en parte, una actitud más conservadora de los trabajadores.

Si se distribuyen los resultados en función de las diferentes generaciones, el estudio demuestra que los más jóvenes son quienes muestran una mayor predisposición a buscar nuevas oportunidades laborales. El 38% de los integrantes de la generación Z tiene planificado cambiar de empleo en los próximos meses, frente al 27% de la generación X. En cuanto a la movilidad efectiva, la generación Z y los millennials informaron más cambios de empleo recientes (16% en ambos grupos) frente al 10% registrado en la generación X.

"Si bien la movilidad laboral se mantiene en niveles relativamente estables, un porcentaje significativo de los trabajadores sigue explorando oportunidades para avanzar en su desarrollo profesional. En este contexto, las organizaciones tienen la posibilidad de reforzar su propuesta de valor, alineándose con las expectativas y necesidades del talento para impulsar un mayor compromiso y fortalecer su fidelización", opinó en el marco de este informe Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Las motivaciones para dar el salto

El Randstad Employer Brand Research 2026 también profundiza sobre los factores que impulsan las decisiones de cambio laboral del talento. La baja remuneración se consolida como la razón principal que justifica renunciar a un empleo para los trabajadores uruguayos (38% lo menciona específicamente como motivo para cambiar de trabajo). Le sigue la falta de oportunidades de crecimiento profesional y las dificultades para alcanzar un balance entre el trabajo y la vida personal.

Completan el listado de las principales razones que llevan a los trabajadores a dejar un empleo, un ambiente de trabajo negativo, la percepción de una remuneración no equitativa y una mala relación con la gerencia o dirección, entre otras.

En este sentido, el estudio destaca que aquellos perfiles con mayor capacitación y estudios son los más predispuestos a mencionar el salario como una variable que los impulsa a cambiar de trabajo. El 44% de ellos dice que el salario bajo los impulsa al cambio. Este porcentaje cae hasta el 24% cuando se mira al talento con educación secundaria o inferior. Esto sugiere mayores expectativas de desarrollo para ese segmento.

Al mismo tiempo, el estudio sostiene que las mujeres son más propensas que los hombres a renunciar por falta de oportunidades de crecimiento profesional (lo hace un 39% frente a un 32% de los varones que toman esta definición). Otro de sus argumentos es el ambiente laboral negativo que mencionan 26% de mujeres frente a un 20% de varones.

El empleador ideal

Para los uruguayos el desarrollo profesional es el principal atributo del empleador ideal (66%). Lo sigue con un 64% un ambiente de trabajo agradable y luego el salario y los beneficios (61%) junto con la seguridad laboral (61%). Que se favorezca el balance entre el trabajo y la vida personal completa el listado de las cinco prioridades principales con un 51%.

El estudio da cuenta de una brecha entre lo que esperan los trabajadores de sus empleadores y la realidad. La seguridad laboral se destaca como una fortaleza: siete de cada 10 talentos consideran que su empleador se desempeña positivamente en este aspecto, al igual que en la construcción de un ambiente de trabajo agradable.

Las principales brechas se presentan en los atributos más valorados por el talento, como el desarrollo profesional, en la que solo la mitad del talento siente que su empleador actual cumple con las expectativas, lo mismo sucede en cuanto al salario y a los beneficios. En tanto, el balance entre el trabajo y la vida personal muestra diferencias menores.

"Hoy las expectativas del talento son cada vez más diversas, amplias y personales. En consecuencia, hablar del trabajo dentro de las organizaciones implica también hablar de realización personal, bienestar e incluso de felicidad”, concluyó Ávila.