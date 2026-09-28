El Niño de 2026 alcanzó un valor récord en el Pacífico y "se convierte en el fenómeno más intenso de la historia moderna", según Metsul

El Niño de 2026-2027 alcanzó una anomalía semanal de +3,1 °C en la temperatura superficial del mar de la región Niño 3.4, en el Pacífico ecuatorial central, según un análisis de datos de la agencia estadounidense NOAA realizado por Metsul. La consultora sostiene que el valor supera el máximo semanal de +3,0 °C que registró para el episodio de 2015-2016 y constituye una marca inédita en esa serie comparable.

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La distinción entre los indicadores es clave: el dato de +3,1 °C corresponde a una medición semanal. El Índice Oceánico Niño (ONI) se calcula con un promedio móvil de tres meses, por lo que esa marca semanal no establece por sí sola que el episodio completo ya sea el más intenso de la historia. Para su seguimiento oficial, NOAA utiliza desde 2026 un índice relativo denominado RONI.

Metsul señala que el calentamiento se produjo antes de la época en que otros episodios de gran intensidad alcanzaron valores similares. La consultora prevé que El Niño siga fortaleciéndose hacia fines de 2026, impulsado, entre otros factores, por el calor acumulado bajo la superficie del océano y los cambios en los vientos del Pacífico.

En su último diagnóstico mensual, publicado el 10 de setiembre, NOAA indicó que El Niño se estaba intensificando y estimó una probabilidad superior al 90% de un episodio muy fuerte durante la primavera y el invierno del hemisferio norte de 2026-2027. Ese informe es anterior a la medición semanal difundida este lunes por Mesul.