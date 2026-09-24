Una mujer sufrió heridas graves tras ser atropellada junto a un niño de diez años en Punta del Este

Una mujer de 47 años sufrió heridas graves tras ser atropellada junto a un niño de diez años en la tarde de este miércoles en Punta del Este , informó la Jefatura de Policía de Maldonado .

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Según el parte policial, sobre las 16:40 el servicio de emergencias 911 recibió un llamado por un siniestro de tránsito ocurrido en Continuación Gorlero, entre Pedro Risso y Salazar .

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Citroën, conducido por una mujer de 24 años, había embestido a los dos peatones . La conductora resultó ilesa.

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La mujer de 47 años fue asistida por personal médico, que le diagnosticó "politraumatismo grave" , y posteriormente fue trasladada a un centro de salud.

El niño de diez años, que se encontraba junto a la mujer al momento del siniestro, resultó ileso. Fue trasladado a la Seccional 10ª y posteriormente retirado por su padre.

En el lugar trabajó Policía Científica y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.