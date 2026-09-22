Investigan la muerte de un niño en Rivera tras recibir un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido

Las autoridades investigan la muerte de un niño en Rivera como ocasionada por un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido, informó este martes la Jefatura de Policía de este departamento.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El hecho ocurrió en Camino Rincón de Moraes y hasta allí concurrieron las autoridades, que luego trasladaron al menor de edad al Sanatorio Casmer de la ciudad de Tranqueras. El niño recibió el disparo de la citada arma, de acuerdo a declaraciones recabadas por las autoridades.

La fiscal del caso dispuso dispuso, entre otras cuestiones, la concurrencia de la Policía Científica al lugar y se le tome declaraciones a la madre del menor. También se coordinó con el médico forense y se incautó el arma en cuestión. Las autoridades investigarán si el arma fue alterada.

Más noticias El trasfondo del ataque con una molotov en Mercedes: habló la tía del niño quemado y denunció años de amenazas