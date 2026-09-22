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/ INVESTIGACIÓN

Investigan la muerte de un niño en Rivera tras recibir un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido

Las autoridades policiales convocaron a una conferencia de prensa para ampliar detalles del caso

22 de septiembre de 2026 9:41 hs
Jefatura de Policía de Rivera
Jefatura de Policía de Rivera Camilo dos Santos

Las autoridades investigan la muerte de un niño en Rivera como ocasionada por un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido, informó este martes la Jefatura de Policía de este departamento.

El hecho ocurrió en Camino Rincón de Moraes y hasta allí concurrieron las autoridades, que luego trasladaron al menor de edad al Sanatorio Casmer de la ciudad de Tranqueras. El niño recibió el disparo de la citada arma, de acuerdo a declaraciones recabadas por las autoridades.

La fiscal del caso dispuso dispuso, entre otras cuestiones, la concurrencia de la Policía Científica al lugar y se le tome declaraciones a la madre del menor. También se coordinó con el médico forense y se incautó el arma en cuestión. Las autoridades investigarán si el arma fue alterada.

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Según informó Telemundo de Canal 12, la Policía de Rivera realizará una conferencia de prensa este martes para ampliar detalles del caso.

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