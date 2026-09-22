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Temporal dejó casi 36.000 servicios de UTE afectados: quedan 3.875 sin suministro y hay más de 200 postes caídos

Los departamentos más afectados por el temporal fueron Rocha, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Durazno, según el relevamiento de UTE

22 de septiembre de 2026 10:20 hs
utetemporal

Las cuadrillas de UTE continúan trabajando este martes en la reposición del servicio eléctrico luego de los daños provocados por el temporal que afectó distintas zonas del país. El organismo informó que el evento llegó a dejar 35.982 servicios afectados, aunque ya se logró restablecer más del 90%.

Según informó UTE, unas 600 personas y más de 30 grúas trabajan de forma ininterrumpida desde este lunes 21 para reparar los daños en la red.

A la mañana de este martes quedaban 3.875 servicios interrumpidos en todo el país. Durazno concentra 1.460 y Rivera otros 730, mientras que los departamentos más afectados por el temporal fueron Rocha, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Durazno.

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El fenómeno también provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica. UTE contabilizó 201 postes caídos, además de dos columnas de media tensión y otros 58 postes y cuatro columnas de baja tensión derribados por los efectos del viento.

La empresa estatal indicó que los trabajos continuarán durante toda la jornada y los próximos días hasta conseguir el restablecimiento total del suministro.

La normalización completa de los servicios, agregó UTE, dependerá de la estabilización de las condiciones meteorológicas prevista para las próximas horas.

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