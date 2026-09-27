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/ Nacional / SINIESTRO FATAL

Un niño de un año murió tras un choque entre un auto y una moto en Piedras Blancas

La víctima fatal viajaba como acompañante en la moto

27 de septiembre de 2026 11:37 hs
Accidente de moto
Accidente de moto

Un niño de un año falleció tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto ocurrido en la tarde del sábado en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs, en el límite de los barrios Piedras Blancas y Marconi. El menor viajaba como acompañante en la moto.

El Centro de Comando Unificado (911) recibió un aviso sobre el siniestro y los efectivos policiales concurrieron al lugar, donde las personas involucradas ya habían sido trasladadas en vehículos particulares a un centro asistencial.

El personal policial apostado en ese centro informó del ingreso de los involucrados: el conductor del auto, de 44 años, y el conductor de la moto, de 19, junto con el niño.

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El equipo médico diagnosticó al menor politraumatismo grave y dispuso su traslado a otro centro asistencial, donde se constató su fallecimiento a las 20:00 del sábado.

La Policía continúa las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro. La Fiscalía Penal de Flagrancia dispuso la actuación de Policía Científica en la escena y continuar con las diligencias correspondientes.

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