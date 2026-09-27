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Un hombre de 41 años fue asesinado a disparos dentro de un auto en Aires Puros

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo en Bulevar Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez

27 de septiembre de 2026 11:50 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 41 años falleció tras resultar herido por disparos de arma de fuego en la madrugada de este domingo en Bulevar José Batlle y Ordóñez y Teodoro Álvarez, en el barrio Aires Puros. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

El Centro de Comando Unificado (911) recibió un aviso sobre una persona herida, que fue trasladada en un vehículo particular a un centro de salud de la zona. El personal médico constató su fallecimiento a las 05:50.

El acompañante de la víctima declaró que ambos circulaban en un vehículo cuando se les aproximó otro auto, cuyo conductor efectuó varios disparos que hirieron al hombre.

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La Policía dispuso la concurrencia de efectivos al lugar del hecho para relevar posibles indicios que contribuyan a esclarecer lo ocurrido. Las actuaciones continúan. La Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica.

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