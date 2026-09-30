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Las claves de la educación financiera para empezar a invertir y ganarle a la inflación

La columnista Carolina Sur abordó en Café y Negocios los conceptos de interés compuesto e inflación, y destacó que hoy existen opciones accesibles para pequeños ahorristas desde 5.000 pesos

30 de septiembre de 2026 8:00 hs
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La columnista de finanzas Carolina Sur analizó en la última emisión de Café y Negocios la importancia de incorporar conceptos básicos de inversión y educación financiera en la vida cotidiana. Durante su participación en el streaming de El Observador, la especialista advirtió que no dominar ciertas palabras clave después de los 20 años implica perder dinero de forma constante. Según su planteo, es fundamental que las personas aprendan a manejar su capital para asegurar su bienestar futuro, especialmente ante la incertidumbre previsional actual.

Para la asesora, la inversión es un paso indispensable que debe asimilarse de la misma manera que se adoptan hábitos de cuidado personal diario. "si usas cremas y antiarrugas para envejecer con dignidad, hacer lo mismo con la planta con la misma finalidad" sostuvo Sur. De este modo, remarcó que el ahorro tradicional resulta insuficiente si no se busca un destino activo para esos fondos que permita generar rendimientos a lo largo del tiempo.

Uno de los mayores obstáculos para los pequeños ahorristas es el temor al riesgo, una barrera que la columnista relativizó al explicar el impacto real del costo de vida. "no invertir es una seguridad total de que tu plata va a perder valor y es por la inflación" afirmó durante el programa. Sur detalló que guardar billetes en una cuenta bancaria sin movimiento garantiza una pérdida de poder adquisitivo constante, por lo que instó a buscar herramientas que protejan el capital.

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En este sentido, la especialista destacó que hoy el mercado ofrece herramientas muy accesibles que antes estaban reservadas únicamente para grandes patrimonios. Explicó que actualmente es posible abrir cuentas en corredores de bolsa con montos mínimos a partir de los 5.000 pesos uruguayos. Esta democratización financiera permite que cualquier persona pueda colocar sus ingresos en opciones como letras de regulación monetaria o unidades indexadas de manera directa y sencilla.

Otro de los ejes de la columna fue el concepto de interés compuesto, al que la profesional describió como una de las herramientas más potentes para multiplicar el dinero. Sur señaló que la mayoría de la población entiende el interés compuesto de manera negativa, por ejemplo, al pagar un crédito hipotecario a largo plazo. Sin embargo, aclaró que el mismo efecto multiplicador funciona a favor del ahorrista si se mantiene una constancia de aportes periódicos.

Para ilustrar esta idea, presentó un cálculo matemático sobre el impacto del tiempo en las inversiones a largo plazo. Explicó que colocar un capital inicial de 10.000 dólares a una tasa del ocho por ciento anual se traduce en un patrimonio de 60.000 dólares luego de dos décadas. Este crecimiento se logra de manera pasiva gracias a la reinversión de las ganancias acumuladas, sin necesidad de realizar movimientos complejos constantes.

Finalmente, Sur propuso cambiar la perspectiva cultural sobre el ahorro, asociándolo al disfrute y al crecimiento personal en lugar de la privación. El proceso requiere constancia y confianza para ver los primeros frutos, similar al entrenamiento físico de largo aliento. La columnista se despidió prometiendo profundizar en próximas entregas sobre el debate de las inversiones en dólares frente al peso uruguayo en el mercado local.

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