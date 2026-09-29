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Alerta en Brasil: los principales clubes amenazan con parar el Brasileirao contra la medida de Lula da Silva de prohibir las apuestas en línea

Las instituciones boicotearon una reunión que se iba a llevar a cabo este martes, quieren detener el torneo, enviar un recurso al Supremo Tribunal Federal, y pretenden que la CBF presione al gobierno

29 de septiembre de 2026 16:19 hs
Guillermo Varela se enfrenta a Joaquín Piquerez en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

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Foto: EFE

Varios de los principales clubes de Brasil amenazaron este martes que tras la decisión del gobierno de Lula da Silva de prohibir las apuestas en línea, quieren tomar la medida de parar el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, según informa el diario Estadao.

Las bets, como son llamadas en Brasil, son uno de los principales esponsors del deporte en ese país.

Aunque consideraron "fundamental" perfeccionar "mecanismos de protección" para la población, los clubes publicaron un comunicado en el que defienden su patrocinio, pero no tuvieron suerte.

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Cerca de la paralización del Brasileirao

Los clubes aumentaron la presión este martes con la amenaza de parar el Brasileirao y enviar un recurso al Supremo Tribunal Federal (STF) contra la medida provisoria que prohíbe las apuestas tras el decreto de Lula da Silva.

En la noche de este lunes, los dirigentes de los clubes intensificaron la articulación contra la citada medida y comenzaron a discutir una medida extrema como la de paralizar el Campeonato Brasileiro.

La idea surgió durante la articulación para boicotear la reunión con el gobierno de Brasil, programada para este martes y cancelada después de que la mayoría de los presidentes avisaran que no participarían.

La posible paralización tiene dos objetivos: el primero es presionar al gobierno para que ofrezca más que la línea de crédito a tasas bajas, negociada incluso antes de la medida provisoria. Los clubes quieren, como mínimo, un período de transición se seis meses a un año para finalizar la publicidad de las apuestas.

El segundo es hacer que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ayude en la presión sobre el gobierno.

Y esto parece haber funcionado, ya que una paralización afectaría el calendario del fútbol brasileño, que ya está apretado. El Sindicato Nacional de las Asociaciones de Fútbol Profesional y Entidades Estaduales de Administración y Ligas, (Sinafut), que representa a clubes y federaciones y tiene una fuerte influencia de la CBF, pidió al STF participar en el proceso abierto por las apuestas contra la medida provisoria.

Algunos dirigentes interpretan este movimiento como una entrada de la CBF en el caso.

Incluso clubes más alineados con el gobierno de Lula apoyaron el boicot a la reunión con el gobierno. Es el caso de Corinthians, que lidera las negociaciones por la línea de crédito a tasas bajas y también negocia la liquidación del financiamiento de su estadio.

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