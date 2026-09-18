"El fin del fútbol brasileño": la advertencia conjunta de los principales clubes de Brasil tras los dichos de Lula de prohibir las casas de apuestas en línea

Varios de los principales clubes de Brasil, entre los cuales figura el actual campeón Flamengo , advirtieron este jueves que prohibir las apuestas en línea sería "el fin del fútbol brasileño", cuando el presidente Lula abogó por "acabar" con estas.

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El gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección en octubre, considera las apuestas on-line un problema de salud pública por la adicción y el alto endeudamiento que generan, en especial en clases populares.

Según medios de comunicación locales, el gobierno federal analiza prohibir juegos en línea y reforzar restricciones a las apuestas deportivas. La decisión debería publicarse en los próximos días.

Las bets, como son llamadas en Brasil, son unos de los principales sponsors del deporte en este país.

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Aunque consideraron "fundamental" perfeccionar "mecanismos de protección" para la población, los clubes publicaron un comunicado en el que defienden su patrocinio.

"No se limita a los clubes más grandes. Los recursos llegan a equipos de menor envergadura, divisiones de ascenso y competiciones con menor exposición" y "no existe otro segmento económico capaz de sustituir de inmediato esta inversión", indicó el documento.

Titulado "El fin del fútbol brasileño", el texto fue publicado en redes sociales por Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama y Gremio, entre otros equipos, así como las federaciones regionales de Sao Paulo y Rio de Janeiro.

O FIM DO FUTEBOL BRASILEIRO



O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz. Os impactos sociais, especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis, exigem atenção permanente do Poder Público, das… pic.twitter.com/sJ4CxqmEhO — Flamengo (@Flamengo) September 17, 2026

El miércoles, en una entrevista en un podcast, Lula abogó por prohibir las apuestas on-line.

"Mi disposición personal es acabar con las bets", dijo el gobernante, aunque aclaró que debe "tomar en cuenta" la posición de distintos sectores sociales y el impacto que tendría esa medida.

"Las bets son una desgracia" para "el pueblo pobre, que trabaja y pierde su dinero jugando", subrayó Lula, que recibió el pasado fin de semana a familias victimas de endeudamiento por apuestas.

Los clubes expresaron "preocupación" por "rumores sobre cambios abruptos en la reglamentación del mercado de apuestas".

Giorgian de Arrascaeta Foto: Pablo Porciúncula/AFP

Una prohibición "no hará que las apuestas dejen de existir", sino que fomentaría "plataformas clandestinas", alegan.

En julio, las regulaciones de las apuestas on-line fueron endurecidas por su agresiva publicidad, con omnipresentes anuncios en eventos deportivos y conciertos.

Desde entonces, advertencias como "apostar puede causar dependencia" y "apostar te hace perder dinero" son obligatorias en su publicidad.

AFP