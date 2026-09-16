No es Brasil, Perú ni Argentina: el país de Sudamérica que anunció una inversión récord que promete cambiar la región

Paraguay se prepara para una fuerte expansión de su oferta hotelera con un proyecto que contempla la construcción de 10 nuevos establecimientos y una inversión superior a US$ 60 millones durante los próximos años.

La iniciativa, a cargo del Grupo Hotelero Albamonte (GHA) , operador argentino que ya tiene presencia en el país, estipula el desembarco de la marca Days Inn en distintas ciudades del interior. Las obras comenzarán en 2027, con un período de ejecución de hasta una década, según informó el periódico ABC .

"Estamos hablando de una inversión muy importante, arriba de los 60 millones", señaló el director y cofundador de la compañía, Pablo Andrés Albamonte .

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La expansión de la oferta hotelera en Paraguay estará concentrada principalmente fuera de Asunción , donde el grupo GHA considera que ya existe una presencia consolidada de cadenas internacionales. Entre las ciudades analizadas aparecen Filadelfia y Pedro Juan Caballero , aunque la ubicación definitiva de los establecimientos dependerá de los estudios que realiza la compañía.

"Lo que analizamos no es la demanda que tienen hoy en día esas ciudades, sino lo que va a generar de acá a tres o cinco años", señaló Albamonte, quien destacó factores como la actividad económica, la infraestructura, la conectividad y el movimiento empresarial entre los parámetros utilizados para la etapa de planeamiento.

Hotel Howard Johnson de GHA

Los hoteles no tendrán necesariamente las mismas dimensiones ni servicios. El diseño de cada establecimiento se adaptará a las características demandasa, con posibilidades que incluyen restaurantes, spa, salones de convenciones y espacios para reuniones empresariales y sociales. La compañía también apunta a localidades vinculadas con la agroindustria, donde identifica demanda de alojamiento para clientes, proveedores y ejecutivos.

"Un hotel genera muchas fuentes de trabajo calificadas, capacitadas, y también genera un motor para el turismo y para los negocios en la zona", remarcó Albamonte.

El grupo argentino ya opera desde hace aproximadamente ocho años un Howard Johnson en Ciudad del Este, experiencia que el mismo empresario tomó como antecedente para avanzar con la nueva etapa de expansión.

Actualmente, la compañía cuenta con 42 hoteles en funcionamiento en Argentina y otros 17 proyectos en construcción, además de su presencia en Paraguay.

Howard Johnson en Ciudad del Este, Paraguay

El cofundador de la compañía confirmó también que el proyecto ya se encuentra en una etapa avanzada de análisis, aunque el desarrollo será progresivo y acompañará la evolución de cada mercado. "Yo creo que el año que viene vamos a arrancar, porque ya estamos en una etapa avanzada de estudio. El más difícil siempre es el primero, después ya va avanzando solo", amplió.

Para Albamonte, el desarrollo de la Ruta Bioceánica, permitirá además mayor conectividad y la realización de eventos internacionales y, por consiguiente, ampliar el movimiento de viajeros y negocios hacia zonas que hasta hace pocos años tenían una oferta hotelera limitada.

"Hay espacio para crecer en el interior de la República; ahí consideramos que hay mucho por hacer, falta hotelería de buen nivel internacional", concluyó.