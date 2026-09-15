Así es el Guaicurus, el nuevo blindado 4x4 que ya produce Brasil

El Ejército Brasileño dio un paso histórico en su modernización militar al recibir el primer vehículo blindado multirrol 4x4 Guaicurus fabricado íntegramente en su territorio. Este hito marca el inicio de una ambiciosa producción nacional que busca dotar a las fuerzas terrestres de una plataforma ligera, altamente protegida y versátil para misiones de alta complejidad.

La entrega oficial de la primera unidad de la serie nacional del Vehículo Blindado Multiusos Ligero sobre Ruedas (VBMT-LSR) Guaicurus se concretó en la planta industrial de IDV (Iveco Defence Vehicles) en Sete Lagoas, Minas Gerais, según reportó Defensa.com. Este vehículo es la variante brasileña del reconocido Iveco LMV 4x4.

El acontecimiento pone en marcha un contrato firmado en 2024 por un valor aproximado de 1.400 millones de reales, el cual contempla la incorporación progresiva de 420 unidades hasta el año 2033, detalló Zona Militar. Para fines de 2026, se prevé la entrega de otras 14 unidades fabricadas localmente, lo que consolida la transferencia tecnológica y la generación de empleo calificado en el sector de defensa sudamericano.

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El Guaicurus destaca por combinar una excelente movilidad táctica con un nivel de protección balística y contra minas sobresaliente para su categoría. A continuación, se detallan sus características técnicas principales:

Motor: Está equipado con un motor diésel Iveco F1D Common Rail de 185 CV (136 kW), acoplado a una transmisión automática de seis velocidades. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h y una autonomía de 500 kilómetros.

Está equipado con un motor diésel Iveco F1D Common Rail de 185 CV (136 kW), acoplado a una transmisión automática de seis velocidades. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h y una autonomía de 500 kilómetros. Blindaje: Cuenta con protección balística modular bajo la norma OTAN STANAG 4569. Su diseño incorpora un compartimento de supervivencia para la tripulación y un piso con estructura en forma de "V", concebido específicamente para disipar la energía de explosiones causadas por minas terrestres y artefactos explosivos improvisados (IED).

Cuenta con protección balística modular bajo la norma OTAN STANAG 4569. Su diseño incorpora un compartimento de supervivencia para la tripulación y un piso con estructura en forma de "V", concebido específicamente para disipar la energía de explosiones causadas por minas terrestres y artefactos explosivos improvisados (IED). Armamento: El contrato prevé dos configuraciones principales. Una versión contará con un sistema de armas de operación manual, mientras que la variante más avanzada estará equipada con una Estación de Armas Remota (RCWS) SARC REMAX, la cual permite operar ametralladoras pesadas desde el interior del habitáculo blindado.

El contrato prevé dos configuraciones principales. Una versión contará con un sistema de armas de operación manual, mientras que la variante más avanzada estará equipada con una Estación de Armas Remota (RCWS) SARC REMAX, la cual permite operar ametralladoras pesadas desde el interior del habitáculo blindado. Capacidad: Tiene capacidad para transportar de manera segura a un conductor y hasta cuatro pasajeros completamente equipados (cinco ocupantes en total). Su peso operativo ronda las 6,5 toneladas.

La función estratégica de la adquisición

Desde el punto de vista táctico, el Guaicurus viene a llenar un vacío crítico en el inventario de las Fuerzas Terrestres. Se posiciona estratégicamente entre los vehículos de transporte ligero no blindados y los grandes blindados de transporte de personal a ruedas (como el Guaraní 6x6) o de orugas.

Esta posición intermedia otorga una enorme flexibilidad a las unidades de exploración y patrullaje mecanizado. Además, su chasis modular permite que la plataforma sea reconfigurada rápidamente para cumplir misiones de guerra electrónica, ambulancia táctica, puesto de mando o patrulla armada.

Al nacionalizar la producción en Sete Lagoas, el Ejército Brasileño no solo reduce la dependencia de proveedores extranjeros, sino que también garantiza un soporte logístico ágil durante todo el ciclo de vida del material y facilita la integración de sistemas de comunicación y combate de desarrollo local.