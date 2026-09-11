Polémica por el teleférico más corto del mundo: estará en Sudamérica y transportará hasta 300 pasajeros por hora

Perú se prepara para poner en funcionamiento el Teleférico de Miraflores , un sistema que unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II , en la Costa Verde . El proyecto quedó en el centro de la polémica por la extensión de su recorrido, el precio previsto para el pasaje y el costo de la infraestructura.

El tendido ya atraviesa la etapa final previa a su apertura comercial. La empresa operadora completó la denominada marcha técnica y las certificaciones de seguridad, aunque todavía restan las revisiones municipales.

La corta distancia es precisamente uno de los puntos que generó cuestionamientos. El periódico BioBio de Chile recopiló las publicaciones en redes sociales sobre la iniciativa.

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"El debate también quedó atravesado por la comparación con el futuro Teleférico Bicentenario de Santiago de Chile, cuyo recorrido será de 3,4 kilómetros", sumó el portal trasandino.

Captura BioBio Chile

Otros comentarios se hicieron eco en detalles similares: "¡¡¡15 soles para 300 metros!!!", señaló un usuario en X. "¿12 millones para esa distancia? Raro, ¿no?", apuntó otro.

¿Cómo será el teleférico de Miraflores, el más corto del mundo?

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores tendrá un recorrido aproximado de 315 metros entre sus dos estaciones: una estará ubicada en el parque Domodossola, en la parte superior del distrito, y la otra junto a la playa Redondo II, en la Costa Verde.

El mecanismo funcionará con dos cabinas que se desplazarán en sentidos opuestos. Cada una tendrá capacidad para 15 pasajeros, por lo que el sistema podrá transportar hasta 300 personas por hora, de acuerdo con las estimaciones de la empresa. Se calcula que podrá realizar entre 18 y 20 viajes en ese período de tres minutos cada uno.

El gerente general de Zig Zag Teleféricos S.A.C., Luis Luy, explicó que las pruebas técnicas ya fueron completadas. "Ya estamos listos, hemos pasado todas las certificaciones y la marcha técnica ya pasó", afirmó durante un recorrido de obra.

Teleférico de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores informó que el proyecto es de carácter privado y que será operado por el Consorcio Zigzag Teleféricos, mediante un convenio con la comuna.

En relación con el costo del pasaje, Felipe Ojeda, vocero del Ejecutivo local, sostuvo que el servicio debería resultar más económico que un taxi entre la zona alta del distrito y la Costa Verde. Por su parte, Luy estimó que el valor promedio podría ubicarse cerca de los 5 dólares, aunque también mencionó la posibilidad de implementar paquetes de viajes y beneficios para determinados usuarios.

Además del traslado de pasajeros, las cabinas fueron diseñadas para permitir el ingreso de sillas de ruedas, coches para bebés y mascotas, mientras que en el exterior podrán transportarse bicicletas y tablas de surf. El sistema contará con un motor principal, equipos de emergencia y grupos electrógenos para mantener el funcionamiento ante eventuales interrupciones eléctricas.