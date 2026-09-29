Elogios en los medios de Corea del Sur a Uruguay tras la goleada: "Aplastados en casa: la celeste de Diego Forlán consigue una goleada incontestable"

oLa categórica victoria por 4-1 de la selección uruguaya sobre Corea del Sur en Seúl no solo significó el primer triunfo de Diego Forlán al frente de la Celeste, sino que también generó un fuerte impacto en los medios asiáticos. Tras el encuentro, la prensa surcoreana reaccionó con sorpresa y admiración ante la contundencia ofensiva y la solidez colectiva del conjunto celeste, dedicando amplios análisis a la lección táctica impartida por el DT.

El portal ChosunBiz / Chosun Ilbo, uno de los periódicos más influyentes del país, tituló: "Forlán lidera a Uruguay en una victoria 4-1 sobre Corea del Sur", destacando en sus líneas cómo Diego Forlán aprovechó con maestría la presión alta del rival para generar peligro a la espalda de la zaga local.

Asimismo, resaltaron la asociación del ataque y la gestión de los tiempos del partido por parte de la selección uruguaya.

Por su parte, la agencia de noticias Yonhap News remarcó que "la pared defensiva colapsó ante la efectividad charrúa", poniendo el foco en la voracidad goleadora de Darwin Núñez y la fluidez en la transición de balón liderada por los mediocampistas uruguayos.

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El periódico The Korea Herald señaló a su vez que el trámite fue una "durísima lección en Seúl", admitiendo que la jerarquía de figuras como Núñez expuso por completo las falencias locales ante un rival de calibre internacional.

En tanto, Sports Seoul calificó la actuación uruguaya como una "goleada incontestable", elogiando la solidez planteada por Forlán apenas cuatro días después de su debut ante Japón.

Los analistas coreanos coincidieron en que la efectividad uruguaya en el Estadio Mundialista de Seúl dejó en evidencia el sello competitivo que la celeste busca recuperar en esta nueva etapa.