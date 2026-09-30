Después de casi dos meses y tras sufrir una lesión, Nahuel Herrera vuelve a ser titular en Peñarol por Liga AUF Uruguaya hoy ante Montevideo City Torque

Peñarol está pronto para jugar un encuentro trascendente este miércoles a la hora 20 en el Estadio Centenario ante un durísimo rival como Montevideo City Torque por la primera fecha, en un encuentro que había sido postergado por un apagón en el Estadio Charrúa el pasado 8 de agosto. Nahuel Herrera, en tanto, será titular en los carboneros por la Liga AUF Uruguaya luego de casi dos meses, tras padecer una lesión.

Montevideo City Torque es el único líder del Torneo Clausura con 18 puntos pese a haber disputado un compromiso menos al igual que los dirigidos por Diego Aguirre.

Peñarol, en tanto, al que se le quitó 1 punto por los graves incidentes producidos por algunos hinchas tras perder el clásico ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo el pasado 30 de agosto por la cuarta fecha, tiene 15 unidades.

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Este miércoles termina la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos: los equipos ya clasificados, cuándo se sortea la siguiente fase y cómo sigue el torneo

Debido a eso y a los puntos que hay en juego en la Tabla Anual, es un partido que, seguramente, cumplirá como un punto de inflexión.

El regreso de Nahuel Herrera a la titularidad

Diego Aguirre no contará con Germán Pezzella para este partido trascendente de Peñarol ante Montevideo City Torque.

Como informó Referí el pasado domingo, como el futbolista no se encontraba anotado oficialmente por la institución en el momento en que se iba a jugar este partido el 8 de agosto y fue postergado, hicieron consultas internas y decidieron no arriesgarse a una pérdida de puntos en caso de que jugara.

A su vez, también se comunicó que volverá Nahuel Herrera en su lugar.

El zaguero, quien padeció la fisura del quinto metatarsiano de uno de sus pies tras un pisotón recibido en una práctica por un compañero, volvió a las canchas contra Danubio el miércoles pasado, por Copa AUF Uruguay.

Nahuel Herrera Foto: Luis Robayo / AFP

A su vez, el pasado sábado ingresó contra Boston River para jugar el segundo tiempo.

Pero más allá de ello, será la primera vez que Nahuel Herrera volverá a ser titular en Peñarol después de casi dos meses en la Liga AUF Uruguaya.

Es que su última participación en un conjunto de Diego Aguirre de entrada, había sido la final del Torneo Intermedio contra Wanderers, cuando los carboneros golearon 5-1 a su rival, y este compromiso se disputó el 5 de agosto.

Para Nahuel Herrera y para todo Peñarol, será un partido muy especial ante un muy duro rival como Montevideo City Torque.