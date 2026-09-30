Albion presentó a su dupla técnica con la que buscará la permanencia en Primera división tras la salida de Federico Nieves

A menos de 24 horas de la salida de Federico Nieves como entrenador del plantel principal, Albion anunció este miércoles al mediodía a la dupla técnica designada para el cierre de la temporada.

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Se trata de Diego Franco y Federico Macías , quienes “asumirán la conducción técnica del plantel principal de Albion”, según informó el “pionero” en sus redes, desde donde le desearon muchos éxitos en este nuevo desafío.

Ambos entrenadores estaban en la Tercera y sub 19 de Albion, respectivamente, y aceptaron el reto de dirigir al equipo principal que pasa por un momento complicado luego de una serie de malos resultados que lo tiene actualmente en zona de descenso.

Franco, que trabajaba en las inferiores de Albion, fue recientemente el asistente técnico de Román Cuello en Defensor Sporting, con quien también trabajó en Deportes Temuco de Chile, Montevideo City Torque y Liverpool. Además, fue asistente de Martín Varini en Rentistas, y fue entrenador al mando de Villa Española, juveniles de Wanderers y Juanicó de Canelones.

Leo Blanco, el nuevo nombre que se sumó a los candidatos a gerente deportivo de Nacional, con su destacada experiencia en el resurgimiento de Albion y con ADN tricolor

Sin puntos en el Torneo Clausura y en zona de descenso, Albion cesó a su entrenador Federico Nieves: solo cinco clubes mantienen a su DT desde que comenzó 2026

También fue seleccionador en las juveniles femeninas de Uruguay.

Diego Franco Foto: @AUFFemenino

Macías, por su parte, tiene pasado reciente como DT de Juanicó de Canelones, donde fue campeón de la Copa de Clubes de OFI este año.

Albion ha perdido todos los partidos del Torneo Clausura, lo que lo coloca último en la tabla, luego de finalizar tercero en el Apertura con 28 puntos, luego de regresar a Primera división este año.

En la Tabla Anual suma 34 puntos, se ubica 11°, tras las unidades que logró en el Intermedio.