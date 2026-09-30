Montevideo City Torque vs Peñarol: los tres escenarios para las tablas de posiciones de la Anual y el Clausura tras la esperada final anticipada del Centenario

Montevideo City Torque presentó en sus redes sociales el partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura ante Peñarol de este miércoles a la hora 20 en el Estadio Centenario como "una final".

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Lo que ocurra en el encuentro que pondrá al día el calendario del tercer torneo de la temporada de la Liga Uruguaya 2026 marcará el futuro y eso quedará reflejado en las tablas de posiciones.

Estos son los tres escenarios y la forma en que repercutirá en las tablas de posiciones (Anual y Clausura), cuando luego de este partido quedarán 21 puntos por jugar, por las siete fechas que restan del Clausura.

Si gana Peñarol le sacará seis puntos al segundo de la Tabla Anual, 12 a Nacional, e igualará a Torque en el primer lugar del Clausura. Entonces, el equipo de Diego Aguirre quedará perfilado para terminar primero en la tabla que asegura una plaza en la final de la Liga Uruguaya y habrá planteado un escenario incierto en el Clausura. Así quedará la tabla Anual en las primeras posiciones si hoy gana Peñarol: EQUIPO PUNTOS Peñarol 61 Deportivo Maldonado 55 Torque 53 Racing 53 Nacional 49 Y así quedará la tabla la del Clausura si gana Peñarol esta noche: EQUIPO PUNTOS Torque 18 Peñarol 18 Liverpool 17 Deportivo Maldonado 14 Nacional 14 Cerro 14 Si gana Torque se distanciará cuatro puntos al segundo en el Clausura y quedará segundo en la Tabla Anual a dos de Peñarol y Nacional quedará en carrera por el título del Clausura. En este escenario, los ciudadanos tomarán una ventaja importante en este tercer torneo de la temporada que otorga un lugar en la semifinal de la Liga Uruguaya, y planteará una disputa cerrada por la tabla del año. Así quedará la Tabla Anual si gana Torque: EQUIPO PUNTOS Peñarol 58 Torque 56 Deportivo Maldonado 55 Racing 53 Nacional 49 Así quedará el Clausura si Torque gana esta noche: EQUIPOS PUNTOS Torque 21 Liverpool 17 Peñarol 15 Deportivo Maldonado 14 Nacional 14 Cerro 14 Si empatan, Peñarol tomará cuatro puntos de ventaja en la Anual a Deportivo Maldonado y 10 a Nacional, y también el equipo de Diego Aguirre podrá sentir que encaminó su carrera para ganar la tabla del año. En el Clausura la disputa seguirá hasta el final, con una leve ventaja para los celestes. Así quedará la Anual si empatan esta noche: EQUIPO PUNTOS Peñarol 59 Deportivo Maldonado 55 Torque 54 Racing 53 Nacional 49 Así quedará la tabla del Torneo Clausura si empatan: EQUIPO PUNTOS Torque 19 Liverpool 17 Peñarol 16 Deportivo Maldonado 14 Nacional 14 Cerro 14 En la recta final los seis equipos que pelean por la Tabla Anual y el Clausura se enfrentarán entre sí y le quedarán estos rivales: