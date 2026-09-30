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Montevideo City Torque vs Peñarol: los tres escenarios para las tablas de posiciones de la Anual y el Clausura tras la esperada final anticipada del Centenario

El partido entre los celestes y aurinegros se jugará este miércoles a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario

30 de septiembre de 2026 12:57 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Montevideo City Torque presentó en sus redes sociales el partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura ante Peñarol de este miércoles a la hora 20 en el Estadio Centenario como "una final".

Lo que ocurra en el encuentro que pondrá al día el calendario del tercer torneo de la temporada de la Liga Uruguaya 2026 marcará el futuro y eso quedará reflejado en las tablas de posiciones.

Estos son los tres escenarios y la forma en que repercutirá en las tablas de posiciones (Anual y Clausura), cuando luego de este partido quedarán 21 puntos por jugar, por las siete fechas que restan del Clausura.

  • Si gana Peñarol le sacará seis puntos al segundo de la Tabla Anual, 12 a Nacional, e igualará a Torque en el primer lugar del Clausura. Entonces, el equipo de Diego Aguirre quedará perfilado para terminar primero en la tabla que asegura una plaza en la final de la Liga Uruguaya y habrá planteado un escenario incierto en el Clausura. Así quedará la tabla Anual en las primeras posiciones si hoy gana Peñarol:
EQUIPO PUNTOS
Peñarol 61
Deportivo Maldonado 55
Torque 53
Racing 53
Nacional 49
  • Y así quedará la tabla la del Clausura si gana Peñarol esta noche:
EQUIPO PUNTOS
Torque 18
Peñarol 18
Liverpool 17
Deportivo Maldonado 14
Nacional 14
Cerro 14
    • Si gana Torque se distanciará cuatro puntos al segundo en el Clausura y quedará segundo en la Tabla Anual a dos de Peñarol y Nacional quedará en carrera por el título del Clausura. En este escenario, los ciudadanos tomarán una ventaja importante en este tercer torneo de la temporada que otorga un lugar en la semifinal de la Liga Uruguaya, y planteará una disputa cerrada por la tabla del año. Así quedará la Tabla Anual si gana Torque:
    EQUIPO PUNTOS
    Peñarol 58
    Torque 56
    Deportivo Maldonado 55
    Racing 53
    Nacional 49
    • Así quedará el Clausura si Torque gana esta noche:
    EQUIPOS PUNTOS
    Torque 21
    Liverpool 17
    Peñarol 15
    Deportivo Maldonado 14
    Nacional 14
    Cerro 14
      • Si empatan, Peñarol tomará cuatro puntos de ventaja en la Anual a Deportivo Maldonado y 10 a Nacional, y también el equipo de Diego Aguirre podrá sentir que encaminó su carrera para ganar la tabla del año. En el Clausura la disputa seguirá hasta el final, con una leve ventaja para los celestes. Así quedará la Anual si empatan esta noche:
      EQUIPO PUNTOS
      Peñarol 59
      Deportivo Maldonado 55
      Torque 54
      Racing 53
      Nacional 49
      • Así quedará la tabla del Torneo Clausura si empatan:
      EQUIPO PUNTOS
      Torque 19
      Liverpool 17
      Peñarol 16
      Deportivo Maldonado 14
      Nacional 14
      Cerro 14

      En la recta final los seis equipos que pelean por la Tabla Anual y el Clausura se enfrentarán entre sí y le quedarán estos rivales:

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      Montevideo City Torque vs Peñarol: día, hora, precio de las entradas y equipo arbitral para un duelo crucial para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

      Peñarol: Racing, Progreso, Liverpool, Juventud, Wanderers, Defensor Sporting, Cerro Largo.

      Torque: Nacional, Danubio, Albion, Cerro, Boston River, Racing, Progreso.

      Deportivo Maldonado: Central Español, Liverpool, Nacional, Danubio, Albion, Cerro, Boston River.

      Racing: Peñarol, Juventud, Wanderers, Defensor Sporting, Cerro Largo, Torque, Central Español.

      Liverpool: Progreso, Deportivo Maldonado, Peñarol, Nacional, Juventud, Danubio, Wanderers,

      Nacional: Nacional, Central Español, Deportivo Maldonado, Liverpool, Danubio, Albion, Cerro.

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