"No se caguen", le dijo Jorge "Tito" Goncalves al plantel de Peñarol, tras recibir su medalla de 30 años de socio; mirá el video de la noche

Peñarol tuvo su noche de celebración este martes de un nuevo aniversario por sus 135 años en el Estadio Campeón del Siglo y allí homenajeó a sus socios vitalicios que cumplieron 30 y 50 años ininterrumpidos, con una medalla y un diploma.

En el citado lugar estuvieron, además de las principales autoridades del club, jugadores y el técnico Diego Aguirre dos expresidentes como Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, además del presidente honorario Julio María Sanguinetti.

Jorge "Tito" Goncalves, fue uno de los homenajeados en la noche con su medalla de 30 años de socio vitalicio ininterrumpido de Peñarol.

Hijo del gran capitán Néstor Goncalves, al igual que su padre, logró ser campeón de la Copa Libertadores con los carboneros, en 1987 ante América de Cali con el recordado gol de Diego Aguirre en la hora del alargue en Santiago de Chile.

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Diego Aguirre y Julio María Sanguinetti compartieron un rato en la fiesta de Peñarol por la entrega de medallas y diplomas a socios de 30 y 50 años de vitalicios ininterrumpidos

A su vez, también participó del segundo quinquenio de Peñarol, jugó el clásico de los ocho contra 11, ganó un clásico siendo arquero y tiene muchas historias más en los aurinegros, a los que incluso dirigió.

Este miércoles por la mañana, Jorge Goncalves habló de lo especial que fue la noche para él.

"Viví una película de vida en pocos minutos. Fue una alegría enorme recibir esa distinción y el aplauso de la gente", dijo en El Espectador Deportes.

Luego de recibir la medalla y el diploma, por lo que se mostró emocionado, dejó un mensaje para los jugadores: "Que no se caguen mañana (este miércoles ante Montevideo City Torque)".

Tito fue saludado por Diego Aguirre en el momento en que recibió la medalla, y aplaudido por todos los presentes.