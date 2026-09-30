La AFA apeló oficialmente la sanción de Leandro Paredes y buscará reducirla al mínimo de tres partidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lideraba por su presidente Claudio Chiqui Tapia, apeló a la sanción a Leandro Paredes impuesta por la FIFA por lo sucedido en la final del Mundial 2026 entre la selección Argentina y España, con el objetivo de reducir la misma al mínimo de partidos.

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Luego de que tanto el mediocampista como Lionel Scaloni aseguren que la historia del jugador en la selección todavía no llegó a su fin, desde el departamento de legales de la AFA enviaron el pedido a FIFA para reducir los 10 partidos que le impusieron tras las peleas en la final del Mundial 2026 a solo 3 comprimisos.

Mientras la mente del plantel de la selección Argentina está puesta en el amistoso de hoy ante Bolivia y en la despedida que Lionel Messi la próxima semana, Scaloni piensa en los jugadores con los que contará a futuro y la continuidad de Paredes depende en gran parte de la sanción que recibió.

La sanción que recibiría Leandro Paredes En concreto, la intensión de AFA es que Paredes solo deba cumplir tres partidos, el mínimo para el caso, como consecuencia de las peleas con los jugadores de España en la final del último Mundial.