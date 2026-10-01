"Agua, mujeres rurales y vida", la convocatoria de la Intendencia de Montevideo para almacenar lluvias

"Agua, mujeres rurales y vida" es el nombre de una convocatoria realizada por la Intendencia de Montevideo (IM) , dirigido a productoras de la capital , invitándolas a participar de un plan piloto de instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia .

La intendencia capitalina, a través de la División Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Económico, abrió la mencionada convocatoria, dirigida a productoras rurales del departamento que presenten dificultades de acceso al agua para el desarrollo de sus actividades productivas.

La iniciativa permitirá seleccionar 15 productoras rurales que participarán en un plan piloto para la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso al agua para uso humano y/o productivo y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de producción familiar.

El MGAP informó medidas para evitar que la enfermedad encefalomielitis equina del oeste reingrese a Uruguay

"Conaprole no está realizando despidos", informó la empresa tras el reclamo de los trabajadores

La convocatoria se desarrolla en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultora, promoviendo el reconocimiento del rol de las mujeres rurales en la producción de alimentos, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del territorio, se informó.

Requisitos pedidos por la Intendencia de Montevideo

Podrán inscribirse mujeres mayores de 18 años.

Que posean certificado de productora rural.

Que desarrollen su actividad productiva en el departamento de Montevideo.

Que presenten dificultades de acceso al agua para el desarrollo de su actividad productiva.

Deben completar el formulario de inscripción dentro del plazo establecido.

La inscripción es gratuita y deberá realizarse exclusivamente mediante el formulario al que se accede desde este enlace.

Postulaciones hasta el 15 de octubre

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre de 2026, inclusive. No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido. Una vez finalizado el período de inscripción, se verificará el cumplimiento de los requisitos. Entre las postulantes habilitadas se realizará un sorteo público, mediante el cual se seleccionarán las 15 beneficiarias. También podrá conformarse una lista de suplentes.

La situación de acceso al agua declarada por las postulantes será verificada posteriormente mediante visitas e inspecciones realizadas por técnicos de la División Desarrollo Rural.

Las mujeres seleccionadas accederán al plan piloto para la instalación de un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, de acuerdo con las características técnicas y la disponibilidad presupuestal del proyecto.

La implementación estará sujeta a la evaluación técnica de la Intendencia de Montevideo.

La convocatoria es organizada por la intendencia el marco de sus políticas de fortalecimiento de la producción familiar, desarrollo rural sostenible y equidad de género.