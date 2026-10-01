"Conaprole no está realizando despidos", informó la empresa tras el reclamo de los trabajadores

Conaprole , mediante un comunicado remitido a El Observador este jueves 1° de octubre, salió al cruce de afirmaciones expuestas desde la la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y remarcó que la empresa "no está realizando despidos" .

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El martes 29 de setiembre la FTIL se declaró en conflicto y en sesión permanente debido a 25 despidos que adjudica a la empresa láctea, incluso advirtió que analiza varias medidas: interrupción o corte en la cadena de suministro en el mercado nacional y en el internacional; fijación de paros parciales por sectores; trabajo a reglamento; y un paro general nacional en toda la industria láctea.

El motivo del conflicto, señaló la entidad sindical, son "25 despidos de Conaprole efectuados a través de las empresas Marez y Maracaná".

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Conaprole, por su parte, detalló que "los cambios en proveedores de servicios son decisiones comerciales legítimas y legales que toda organización debe poder tomar en función de su viabilidad operacional y competitiva".

"La cooperativa ha cumplido y sigue cumpliendo de forma responsable con toda la normativa vigente en materia de relaciones laborales y comerciales", añadió.

Inicialmente, en el documento que se puede ver a continuación, Conaprole detalló cómo ha desarrollado la gestión de proveedores de bienes y servicios.

Uno de los señalamientos es que la cooperativa láctea "tiene empresas contratadas para la reposición en puntos de ventas en Montevideo", que había contratos próximos a vencer y que incidieron "temas de baja competitividad".

El comunicado de Conaprole