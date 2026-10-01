Masa de aire frío avanza sobre Uruguay y traerá temperaturas inusualmente bajas para comienzos de octubre, advierte Metsul

Una masa de aire frío avanza sobre la región y tendrá efectos en Uruguay durante los primeros días de octubre , con temperaturas inusualmente bajas para esta altura de la primavera, según las proyecciones de Metsul Meteorología .

El organismo informó que el núcleo más intenso de la incursión de aire frío alcanzará este jueves 1° el sur de Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, y favorecerá un marcado descenso de las temperaturas . En el sur de ese estado, las máximas se ubicarán entre apenas 13 °C y 16 °C, mientras que el viernes algunas localidades podrían registrar mínimas inferiores a 5 °C y formación de heladas.

El mapa del modelo europeo ECMWF difundido por Metsul y correspondiente a las primeras horas del viernes 2 de octubre muestra que Uruguay queda dentro del área con las anomalías negativas de temperatura más pronunciadas de la región .

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El gráfico corresponde a la temperatura a 850 hPa —un nivel de la atmósfera situado aproximadamente a 1.500 metros de altura— , por lo que los valores no representan directamente la temperatura que se registrará en superficie. Sin embargo, sirven para observar la intensidad de la masa de aire: sobre Uruguay aparece una extensa zona con temperaturas atmosféricas muy por debajo de los valores normales para la época .

La señal más intensa se observa sobre el sur y sureste del país y el Río de la Plata, mientras que las anomalías negativas abarcan prácticamente todo el territorio uruguayo.

¿Hasta cuándo seguirá el frío?

La incursión será, en principio, de corta duración. Metsul señaló que este tipo de entradas de aire frío en esta época del año suelen ser pasajeras y que ya durante la tarde del viernes comenzará a subir la temperatura en Rio Grande do Sul. Para el fin de semana, además, se espera un nuevo aumento de la inestabilidad en el sur de Brasil.

El episodio se produce en un comienzo de octubre para el que Metsul prevé una importante variabilidad térmica en la región, propia de la primavera, con alternancia de masas de aire frío y cálido. La consultora también advierte que ese contraste puede favorecer episodios de tiempo severo durante el mes.