"Tremenda marcha atrás": cruce entre el Frente Amplio y la oposición por demora en prorrogar descuento del IVA en restaurantes

Dirigentes del Frente Amplio y de la oposición cruzaron críticas este jueves luego de que circulara información relativa a cambios en el descuento de varios puntos porcentuales para las compras realizadas con medios de pago electrónicos en restaurantes y otros locales gastronómicos , algo que quedó desactivado con la firma de un nuevo texto este 1° de octubre.

Para entender el origen de la polémica hay que remontarse a 2006 , cuando el gobierno de Tabaré Vázquez emitió una norma que facultó al Poder Ejecutivo a aplicar una reducción del IVA para las compras antes señaladas —con medios electrónicos en comercios gastronómicos— en hasta nueve puntos porcentuales.

En 2021, en tanto, el gobierno de Luis Lacalle Pou (en plena pandemia de covid-19) haciendo uso de esa facultad. Y, desde entonces, ese decreto se fue prorrogando gobierno tras gobierno, bajo el argumento de que servía para impulsar la actividad turística.

Pereira dijo que blancos deberían dar "más explicaciones" tras caso de asesor condenado: García le respondió que el FA no tiene "autoridad" para pedirlo

"No me parece que sea el Uruguay que le queremos vender al mundo", alerta dirigente del Frente Amplio sobre el desembarco de Praxis en Colonia

La última prórroga, sin embargo, vencía este 30 de setiembre de 2026 . Y, hasta el mediodía de este jueves 1° de octubre, no había ningún registro de que el gobierno hubiese impulsado un decreto para prorrogar, una vez más, el beneficio.

A esto se sumó una publicación de la Dirección General Impositiva (DGI), con fecha de mayo de este año, que señalaba que "a partir del 1° de octubre de 2026" la reducción del IVA se fijaría en "5 puntos porcentuales" y un "descuento de 4,1% en el caso de contribuyentes de IVA mínimo".

Esta publicación, tal como se puede constatar en la página web de la DGI, fue modificada y esa línea ya no aparece.

La oposición se hizo eco de este vencimiento y criticó rápidamente al gobierno. Uno de los primeros fue el senador blanco Javier García, quien más temprano este jueves escribió en su cuenta de X: "Nuevo ajuste fiscal. Se rasgaban las vestiduras por dos puntos que te iban a devolver en compras con tarjeta y no solo no lo hicieron que ahora te sacan cuatro por otro lado".

"El gobierno te mintió", escribió el legislador.

NUEVO AJUSTE FISCAL. Se rasgaban las vestiduras por dos puntos que te iban a devolver en compras con tarjeta y no solo no lo hicieron que ahora te sacan 4 por otro lado. Más impuestos en presupuesto, se quedan con gran parte del fonasa, franjas del IRPF… Decían que no… https://t.co/XiB6sRNlRa pic.twitter.com/wZmgIvTqM3 — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 1, 2026

Algo similar hizo el también senador blanco Rodrigo Blás, quien había acusado al gobierno de estar "de espaldas" y "apretado por la plata que le falta".

Competitividad?

Con un Uruguay más caro que nuestros competidores, el Gobierno redujo de 9 a 5 puntos la rebaja de IVA en gastronomía, alquiler de autos, comisiones de alquiler turístico, eventos y otros servicios.



De espaldas al Uruguay que compite y apretado por la plata que… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) October 1, 2026

Con ese revuelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debió salir a aclarar que el decreto sería prorrogado y que no se modificaría en ningún término el beneficio vigente de 9 puntos porcentuales de descuento.

Poco más tarde, desde la cartera difundieron el texto del decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, con fecha de este 1° de octubre, que extendió la medida hasta el 30 de abril de 2027.

Esto llevo al oficialismo a defender a la administración.

"Todas las suposiciones y reclamos por su no renovación van al gran sitio de disposición final de mentiras y bolazos que permanentemente, todos los días, algunos actores de la oposición dicen sobre este gobierno", tuiteó el senador Daniel Caggiani.

Decreto del Poder Ejecutivo firmado por el Presidente y el Ministro de Economía extendiendo la rebaja de 9 puntos del IVA.



Todas las suposiciones y reclamos por su no renovación van al gran sitio de disposición final de mentiras y bolazos que permanentemente, todos los días… pic.twitter.com/zWPxsCkYlK — Daniel Caggiani (@DCaggiani) October 1, 2026

La senadora Liliam Kechichian, en tanto, respondió a García y criticó el "tremendo apresuramiento" en el que había incurrido.

Tremendo apresuramiento el suyo Senador. Se renueva cómo se viene haciendo todos los años. Su gobierno en el 2020 si rebajó la devolución iva de 9 a 5 y por eso ahora todos los años hay que renovar que sea 9 puntos. Hoy la pifió convocando a un ministro por algo inexistente. https://t.co/UdhXErntv2 — Liliam Kechichian. (@likechichian) October 1, 2026

Para la oposición, sin embargo, lo que ocurrió fue una "marcha atrás".

Así lo dejaron en claro García y también otros dirigentes, como Pedro Bordaberry y Robert Silva, del Partido Colorado.

La presidenta de Com Hacienda luego de que se aprobara la Convocatoria al ministro Oddone nos acaba de informar que seguirán los 9 puntos de beneficio y no habrá cambios. TREMENDA MARCHA ATRÁS ante denuncia pública y convocatoria que hicimos al ministro Oddone en la en la mañana.… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 1, 2026

García calificó de "tremenda marcha atrás" la firma del decreto por parte del Poder Ejecutivo este mismo 1° de octubre. En otro tuit, en respuesta a Kechichian, el senador dijo que "algunas de las emisoras de tarjetas ya habían dispuesto la disminución del beneficio".

Bordaberry sostuvo que el cambio se produjo "ante el reclamo de la oposición" y pidió al oficialismo no "subestimar" a los uruguayos.

Daniel: te paso la captura de pantalla de hoy de mañana de la DGI; veras que reducir 5 puntos era lo que habían decidido hacer ; ahora - ante el reclamo de la oposición - la dieron de baja; no subestimen a los uruguayos y acuses a la oposición de los errores de ustedes; que se… pic.twitter.com/uyc6J8tgub — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) October 1, 2026

Silva, en tanto, pidió al Frente Amplio que deje de acusar a la oposición de "mentirososo".

"El propio sitio web de la DGI anunciaba los nuevos valores del IVA a partir del 1/10/26. Les advertimos hoy y dieron MARCHA ATRÁS. El gobierno debe frenar su afán recaudador porque la gente ya no aguanta más impuestos. ¡Paren la mano, aflojen!", escribió.