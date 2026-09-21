Frente Amplio alerta por "riesgo permanente" de penetración de fondos del crimen organizado en la política y analizará acciones tras caso de asesor blanco condenado por lavado

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este lunes una resolución de trabajo luego del caso de un asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos , en el marco de una investigación por narcotráfico tras la incautación de 260 kilos de pasta base .

El ahora condenado fue desvinculado por el edil, que pertenece a la Lista 250 de Por la Patria, una agrupación blanca que lidera Jorge Gandini, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP). Su hijo, en tanto, también cumple funciones como colaborador del edil. Aunque en un principio fue detenido, luego fue liberado y, por el momento, sigue siendo asesor del legislador departamental.

A raíz de este caso, entonces, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó el tema y las "alarmas" que despertó , vinculadas al financiamiento de los partidos políticos y el "riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado" .

Según señalaron en la resolución, " se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad ".

Para abordar el asunto, el Frente Amplio resolvió "iniciar una serie de pasos" para "conocer en profundidad el alcance de los hechos" y "activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar" a las instituciones, así como "tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación de financiamiento de los partidos políticos", preserven la "calidad democrática" de Uruguay.

"A tales efectos nos proponemos convocar a una reunión de trabajo con la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y nuestra representación en el Parlamento Nacional, para que este ámbito genere un insumo para que la Mesa Política pueda establecer las acciones al respecto, en todos los espacios que corresponda", señala la resolución a la que accedió El Observador.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a una serie de antecedentes que se han registrado en el sistema político relacionados con el crimen organizado. Y señaló que los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".

Este lunes, Gandini fue entrevistado en Esta boca es mía a raíz del conflicto en el puerto de Montevideo. Sobre el final de la entrevista, la conductora Victoria Rodríguez intentó consultarle sobre el caso del asesor del edil Gómez.

"No puedo hablar de política, no me metas en esos líos", le respondió a Rodríguez. Y luego agregó: "Que no tengo nada que ver, además".

Cuando se conoció la noticia, el edil Gómez anunció en su cuenta de X que había decidido —desde China, donde se encuentra de viaje— desvincular a su asesor.

Respecto al hijo, en tanto, explicó que lo conoce "desde hace años" y que es "su amigo". "Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza. Fue liberado y no fue formalizado en esta causa, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre", escribió.

Ante los hechos que han tomado estado público en las últimas horas, considero necesario realizar algunas precisiones.



Me encuentro en China desde hace varios días y tomé conocimiento de esta situación a partir de la información que comenzó a hacerse pública.



Conozco a Lucio… — Gonzalo Gomez (@GonzaloGomez03) September 18, 2026

El padre se había incorporado al equipo "recientemente". Según dijo el edil, nunca tuvo conocimiento ni sospechó que pudiera estar vinculado a los hechos por los cuales fue investigado y luego condenado.