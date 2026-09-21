Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
lluvia ligera
Miércoles:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ POLÍTICA

Frente Amplio alerta por "riesgo permanente" de penetración de fondos del crimen organizado en la política y analizará acciones tras caso de asesor blanco condenado por lavado

Fernando Pereira aludió a la necesidad de que la fuerza política analice "cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado"

21 de septiembre de 2026 22:22 hs
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Archivo

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Archivo

Frente Amplio

El ahora condenado fue desvinculado por el edil, que pertenece a la Lista 250 de Por la Patria, una agrupación blanca que lidera Jorge Gandini, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP). Su hijo, en tanto, también cumple funciones como colaborador del edil. Aunque en un principio fue detenido, luego fue liberado y, por el momento, sigue siendo asesor del legislador departamental.

A raíz de este caso, entonces, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó el tema y las "alarmas" que despertó, vinculadas al financiamiento de los partidos políticos y el "riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado".

Más noticias

Legisladores del Frente Amplio enfrían cambios a la ley de aborto por la llegada del Papa

Edil del Frente Amplio propone que la IM encabece campaña de prevención contra el juego online

Según señalaron en la resolución, "se habría constatado que la empresa utilizada para las operaciones de lavado de activos podría formar parte de la declaración patrimonial (como bien ganancial) de un importante jerarca proveniente de la misma colectividad".

Para abordar el asunto, el Frente Amplio resolvió "iniciar una serie de pasos" para "conocer en profundidad el alcance de los hechos" y "activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar" a las instituciones, así como "tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación de financiamiento de los partidos políticos", preserven la "calidad democrática" de Uruguay.

"A tales efectos nos proponemos convocar a una reunión de trabajo con la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y nuestra representación en el Parlamento Nacional, para que este ámbito genere un insumo para que la Mesa Política pueda establecer las acciones al respecto, en todos los espacios que corresponda", señala la resolución a la que accedió El Observador.

Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aludió a una serie de antecedentes que se han registrado en el sistema político relacionados con el crimen organizado. Y señaló que los hechos "ya no parecen aislados", por lo que se debería "analizar cómo blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".

Este lunes, Gandini fue entrevistado en Esta boca es mía a raíz del conflicto en el puerto de Montevideo. Sobre el final de la entrevista, la conductora Victoria Rodríguez intentó consultarle sobre el caso del asesor del edil Gómez.

"No puedo hablar de política, no me metas en esos líos", le respondió a Rodríguez. Y luego agregó: "Que no tengo nada que ver, además".

Cuando se conoció la noticia, el edil Gómez anunció en su cuenta de X que había decidido —desde China, donde se encuentra de viaje— desvincular a su asesor.

Respecto al hijo, en tanto, explicó que lo conoce "desde hace años" y que es "su amigo". "Es mi amigo, trabaja conmigo y es una persona de mi confianza. Fue liberado y no fue formalizado en esta causa, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre", escribió.

El padre se había incorporado al equipo "recientemente". Según dijo el edil, nunca tuvo conocimiento ni sospechó que pudiera estar vinculado a los hechos por los cuales fue investigado y luego condenado.

Las más leídas

Uno a uno: quiénes son los participantes del primer Gran Hermano Uruguay

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso tras la séptima fecha: Peñarol lidera el año y Torque se aleja en el Clausura

La decisión que por primera vez tomaron Luis Suárez y Lionel Messi con el DT de Deportivo LSM, su equipo en la Divisional C de Uruguay

Detuvieron a un uruguayo por un cargamento de más de dos mil kilos de cocaína en Vigo: estaban en un velero de bandera polaca

Temas

Frente Amplio crimen organizado

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos