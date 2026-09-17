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/ Nacional / 17 DE FEBRERO

Edil del Frente Amplio propone que la IM encabece campaña de prevención contra el juego online

Alejandro Milano presentó un proyecto de decreto para que la intendencia disponga sus paradas, tótems y mobiliario urbano para realizar el próximo 17 de febrero una campaña denominada “Montevideo previene sobre Ludopatía y Salud Mental”

17 de septiembre de 2026 20:10 hs
Intendencia de Montevideo
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El edil frenteamplista Alejandro Milano propuso un proyecto de decreto para que la Intendencia de Montevideo (IM) encabece una campaña de comunicación contra el juego online.

En el texto, al que accedió El Observador, el dirigente del sector 711 del Frente Amplio propuso que la comuna declare de interés departamental un programa de prevención para realizar una campaña de comunicación visual llamada “Montevideo previene sobre Ludopatía y Salud Mental”.

Milano propuso que la IM utilice su red de paradas, tótems y mobiliario urbano para la “difusión masiva” de dicha campaña, así como del canal TV Ciudad. El edil sostuvo que la fecha central para realizar la campaña sea el próximo 17 de febrero, cuando se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable.

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En su exposición de motivos, el edil justificó que “con la aprobación de este decreto, Montevideo se convertiría en una de las poquísimas capitales a nivel mundial en implementar una acción de prevención directa mediante cartelería urbana de estas características”.

El curul consideró que se debe “alertar con firmeza que el juego online representa un fenómeno en expansión que, en la práctica, está demostrando ser más devastador que el consumo de sustancias psicoactivas tradicionales”.

“A diferencia de las drogas físicas, el juego online no tiene barreras de acceso: está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente en el bolsillo de cada ciudadano a través de su dispositivo móvil. Esta "droga invisible" carece del estigma social inmediato que tienen otras adicciones, lo que permite que el trastorno avance de forma silenciosa hasta que las consecuencias son irreversibles”, concluyó Milano.

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