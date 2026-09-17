El Hereford Campeón Supremo en la Rural del Prado: "El toro que soñamos para nuestros campos y nuestras vacas"

Un toro de El Paraíso se quedó con dos de tres grandes premios en la pista de machos de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU) : el jurado le otorgó en la Expo Rural del Prado la cocarda tricolor de Gran Campeón y, en la puja con el Gran Campeón astado, el Polled fue coronado Campeón Supremo .

La decisión la tomó el experto brasileño Jacques Leston, jurado en una pista colmada de espectadores en todo momento, en la mañana y en la tarde, confirmando la expectativa por las decisiones en una de las calificaciones de genética más emblemáticas en cada exposición agropecuaria de la Rural del Prado, que vive su edición Nº 121.

Los premios, tanto en mochos como astados, fueron entregados por autoridades encabezadas por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y su director de Exposiciones, Rafael Ferber y Rodrigo Granja, respectivamente, y la presidenta de la gremial de criadores, Lucía Perdomo.

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Ignacio Bordaberry, de la cabaña duraznense El Paraíso, dijo a El Observador que "lograr esto en el Prado, otra vez, significa una emoción y una alegría que se va acumulando, que se enriquece y quiero decirlo antes que nada es consecuencia de muchos años de trabajo, de inversión y del esfuerzo y cariño de mucha gente, en la familia y en el equipo de colaboradores".

"Vos acá vos venís a exponer más que un animal, porque se expone una idea, un proyecto de selección, un proyecto de animal, un proyecto de sistema ganadero, el fruto de una gestión que no es de un año", añadió.

"Este toro venía de ser gran campeón en Durazno, en Rocha también, hoy está con dos años, con 1.020 kilos, con una conformación espectacular, es el toro que soñamos para nuestros campos y nuestras vacas, el que queremos usar en los ganados comerciales, con el biotipo ideal", complementó.

Agregó que "es un toro carnicero espectacular, con un trasero excelente, a los ganaderos uruguayos nos gusta ver a los animales de atrás, fuertes, anchos, exuberantes de carne y debe ser así en una raza que es productora de carne, nos gusta ver una carcasa de calidad y con muchos kilos, tiene un fenotipo bárbaro, el pigmento ideal... es un toro para usarlo en cualquier vaca".

Veredictos en Polled Hereford

GRAN CAMPEÓN brete 92, de El Paraíso SG y G. Rodrigues De Freitas, cabaña el Paraíso

RESERVADO brete 95, de Walter Carlos Romay Elorza, cabaña La Elisa

TERCER MEJOR MACHO brete 47, de J. Ernesto Alfonso e Hijos, cabaña Las Anitas

Gran Campeón Hereford para La Elisa

En la jura de los astados el jurado brasileño le otorgó la cocarda de Gran Campeón a un toro de la cabaña La Elisa, de Walter Carlos Romay Elorza, con sede en Mendoza, Florida.

Romay Elorza, tras cosechar otro Gran Campeonato en la Rural del Prado, recordó a El Observador que con base en una tradición de varias generaciones en la familia él expone animales en el Prado desde que tenía 10 años, por lo tanto desde hace 56 años, estando la cabaña bajo su dirección desde hace ya 43 años.

"Mi primer premio importante lo obtuve en el año '87 y lo de hoy es tan emocionantes como aquello del año '87", comentó.

Con su esfuerzo y el de tantos otros criadores y expositores, dijo, "se apunta a generar valor para el rodeo nacional, se apunta a ganar dinero como en cualquier actividad empresarial, pero hay también emoción, cariño, algo de las raíces, mi familia materna está en esto desde hace 139 años".

Este fue un año tal vez inmejorable, admitió y repasó: "Ayer (en la jura de las hembras) obtuvimos en el astado la Reserva Gran Campeona y la Tercer Mejor Vaca, y hoy en los machos en los astados obtuvimos el Gran Campeón y el Tercer Mejor Toro, y en los mochos obtuvimos el Reservado Gran Campeón... hemos tenido dos jornadas muy satisfactorias con animales que obviamente nos gustan, de hecho algunos o varios nos los vamos a quedar, algunos lo vamos a vender".

Agregó que el Gran Campeón Hereford "probablemente lo vendamos en el remate, que es el martes 29, en setiembre".

Finalmente, señaló un logro que hace que 2026 sea un año espectacular para la cabaña, "tuvimos un reconocimiento gigantesco que el INIA otorga todos los años sobre números objetivos, el premio al Mejor Índice de Cría, que es un número matemático, ahí no es nada subjetivo, mide la eficiencia económica de los reproductores para un rodeo que se dedica a la cría y nosotros sacamos el mayor promedio de la generación que se va a vender este año".

Veredictos en Hereford

GRAN CAMPEÓN brete 16, de Walter Carlos Romay Elorza, cabaña La Elisa

RESERVADO brete 6, de Miguel Martirena Bove, cabaña El Ceibal

TERCER MEJOR MACHO brete 10, de Walter Carlos Romay Elorza, cabaña La Elisa

"Deber cumplido", le dijo el jurado a los cabañeros

Jacques Leston, el jurado, previo a coronar los grandes campeones elogió al Hereford uruguayo: "Estar acá, en el Prado y con una raza tan tradicional en Uruguay, es como estar en la final de una copa del mundo, quiero felicitar a los criadores y expositores por la calidad de sus animales, pueden decir 'deber cumplido', porque están manteniendo vivas las virtudes de la raza Hereford".

Podemos estar muy orgullosos de nuestra raza, el Hereford, una de esas cosa que nos une a los uruguayos y los brasileños Podemos estar muy orgullosos de nuestra raza, el Hereford, una de esas cosa que nos une a los uruguayos y los brasileños

"Han presentado animales muy productivos, típicos de la raza, con mucha carne, que se desplazan muy bien, excelentemente preparados, animales nobles, útiles, súper productivos", concluyó.

Nota: los veredictos oficiales se pueden observar en este enlace.