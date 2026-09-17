El jurado eligió al mejor entre 650 stands en la Rural del Prado: la lista de premios y las fotos

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) , una vez más, recibió el premio máximo en el concurso de stands de la Expo Rural del Prado , una de las instancias más esperadas por expositores y público en cada exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

El INAC, instituto presidido por Gastón Scayola, recibió además del premio mayor otros tres reconocimientos: Primer premio en Entes, Institutos y Organismos; Primer premio en Espacio Exterior; y Primer premio en Interactivos.

Juan Carlos “Lopecito” López, el maestro de ceremonias en las principales actividades de la Rural del Prado, explicó al inicio, tras presentar a las autoridades y al jurado, que para elaborar las piezas artesanales que se usaron como recordatorios de los premios se utilizó madera de pinotea extraída en el proceso de restauración de los históricos galpones del predio de exposiciones.

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Esas estructuras fueron construidas a inicios del siglo XX y estrenadas en 1913, por lo tanto, como esa madera ya tenía muchos años desde la plantación de los árboles, concluyó que perfectamente podía tratarse de fragmentos de madera de unos 200 años.

A la antigüedad se le añade, destacó, el valor histórico, dado que fueron parte de los pabellones por los cuales durante más de un siglo pasó lo mejor de la ganadería nacional.

El contexto

Cinco expertos integraron este año el jurado del concurso de stands: las arquitectas Elisa Pascual y María José Cerantes; María Inés Olivera; la licenciada en marketing Lucía Carvallido y el licenciado en ciencias de la comunicación Santiago Lage.

Ferber y Granja entregaron obsequios a los cinco integrantes del jurado.

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Rafael Ferber, presidente de la ARU, destacó el interés que genera la instancia de divulgación de los premios a los stands, demostrado por un Galpón de Ventas colmado de gente: “Está lleno esto, se hace muy reconfortante”, señaló, además de agradecer a los expositores “por poner trabajo y tan buena onda”.

El director de Exposiciones, Rodrigo Granja, comentó que para quienes concurren al predio de la Rural del Prado desde antes de su apertura al público “realmente es inspirador ver el empeño y el trabajo que se pone, tenemos estimado que entre 10 mil y 12 mil personas participan en el armado de la Rural del Prado desde un mes antes del comienzo”.

Agradeció al jurado y felicitó a todos los expositores, hayan o no alcanzado premios, porque se aprecia en general “mucho esfuerzo, nosotros lo valoramos y trabajamos para que eso se luzca lo mejor posible”.

Santiago Lage, en representación del jurado, expresó: “¡Qué lindo que está el Prado!”.

Señaló la existencia de “pabellones renovados, hay que agradecerles a todos, para nosotros es una sorpresa año a año encontrar stands renovados, con cosas nuevas, siempre nos sorprenden y la verdad es que no nos da el tiempo, hay mucha cosa, a veces pasamos por un stand y ese día justo no estaba determinada actividad… pero tratamos de abarcar todo, por eso somos cinco”.

“La verdad es que este año hay cosas novedosas, cosas hermosas, así que quiero felicitarlos a todos, desde los stands chiquitos a los grandes, la verdad que es un mérito bárbaro porque en pocos días arman toda esta ciudad magnífica”, concluyó.

Los veredictos del jurado