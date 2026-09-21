Interior "intensificará" aplicación de la Ley de Faltas para personas en situación de calle y adicciones cuando termine la alerta roja

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, informó en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), que desde el Ministerio del Interior se reforzará el trabajo con personas en situación de calle a través de una estrategia "más intensiva" con el uso de la Ley de Faltas; esto ocurrirá una vez que termine la alerta roja por frío que decretó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y que rigió durante todo el invierno para todo el país.

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Clavijo señaló que este trabajo se coordina en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para brindar una respuesta "diferencial".

Armando Sartorotti / FocoUy "En esas zonas no tenemos un emergente importante, pero lo estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Intendencia de Montevideo, hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Salud Pública también en torno a abordar a las personas en situación de calle de una manera diferencial luego de que finalice la emergencia y en torno a lo que es la Ley de Faltas", explicó.

Uno de los focos prioritarios se concentra en la zona céntrica de la capital. Sobre este aspecto, el jerarca reconoció: "Creo que tenemos un gran desafío con las personas que en torno a la ciudad de Montevideo y principalmente al Centro están con problemas de consumo problemático de estupefacientes y problemáticas de salud mental".