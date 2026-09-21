"Invotable" y gobierno "rendido": oposición ratificó decisión de no votar Rendición de Cuentas y cuestionó que no se admitieran cambios en el Senado

La Rendición de Cuentas será ratificada (en general) este lunes en el Senado gracias a la mayoría que logrará imponer el Frente Amplio en esa cámara.

Tras conseguir los dos votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, el oficialismo resolvió días atrás que no admitiría cambios en el Senado para evitar que el texto tenga que volver a ser sometido a votación entre los diputados .

El senador frenteamplista Daniel Caggiani había argumentado que esta decisión respondía a que el oficialismo no tenía la "seguridad" de que las modificaciones que se hicieran fueran votadas en la Cámara de Representantes y a que los partidos de la oposición —a excepción de Cabildo Abierto— ya habían adelantado que no iban a acompañar de forma general el articulado.

Frente Amplio resolvió no hacer cambios a la rendición de cuentas porque no tiene la "seguridad" de que las modificaciones sean votadas en Diputados

La decisión del Frente Amplio fue cuestionada este lunes por la oposición, que en una conferencia de prensa ratificó que el proyecto del gobierno es "invotable" , según calificó el senador blanco Rodrigo Blás. Consideró también que fue una "decisión correcta" haber decidido, 48 horas después de que se presentara el proyecto en el Parlamento, no votar en general el proyecto.

¿Por qué no se abre el proyecto a revisión del Senado? Blás acusó al oficialismo de tener "temor" a no conseguir los votos en Diputados para aprobar los cambios.

"No se abre por temor a la tercera cámara. No se abre porque el propio Frente Amplio —en sus diferencias—, de abrirlo, hubiese terminado en cualquier cosa porque ni ellos están conformes ni contentos con la rendición que han presentado", dijo Blás.

El senador colorado Pedro Bordaberry, en tanto, recordó que la oposición planteó cinco cambios al proyecto que "podían llevar" a votar la Rendición. Dentro de esas cosas enumeró el pedido de sinceramiento sobre los "números de la economía", no eliminar los condicionamientos para las transferencias sociales destinadas a la primera infancia, que las asignaciones no fueran entregadas en efectivo y se duplicaran algunos montos.

"A todas esas cosas nos dijeron que no. Obviamente, nosotros no podemos acompañar una Rendición de Cuentas que es equivocada y que tiene esos errores (...) Hemos encontrado, sobre todo hoy, un gobierno que está rendido. Rendido frente a la inseguridad, frente a la situación económica y faltan tres años. Frente a eso, nos hemos encontrado una Rendición de Cuentas de relato, que obviamente ha quedado desvirtuada en la discusión de hoy", argumentó Bordaberry.

Tras la conferencia de los senadores de la oposición fue el turno del oficialismo.

Los legisladores destacaron las mejoras que logrará, a su entender, la aprobación de este proyecto, sobre todo en términos de combate a la pobreza infantil.

"Para nosotros es una buena noticia que el Frente Amplio haya logrado los votos para un gobierno que, por primera vez en más de veinte años, no tiene mayorías parlamentarias. Y lo hizo, justamente, en un diálogo democrático. Quizás no en el Senado, en el mejor ambiente o la mejor situación que podíamos esperar. Pero bueno, fue la que tuvimos", resumió el senador Sebastián Sabini.

Consultado sobre la decisión de no admitir cambios en el Senado, el legislador Oscar Andrade subrayó que Uruguay "estuvo al borde de no tener Rendición de Cuentas", gracias a la negativa de los partidos de la oposición —el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente e Identidad Soberana— a votar el proyecto en general.

"No parece ser la actitud más responsable poner en riesgo el conjunto de la rendición", argumentó el senador. Y aclaró que hay algunas mejoras que pueden hacerse "en paralelo", por fuera de este proyecto.

"¿Quién se hace responsable si después, por H, B o Z no se encuentran los votos en Diputados para los cambios que se hagan en el Senado? La imagen para el país, pero sobre todo para las posibilidades políticas que son imprescindibles atenderlas desde ayer, sería negativa", consideró.