"Estamos peor que antes": blancos vuelven a pedir esencialidad en el puerto de Montevideo y Botana convocará a ministros al Senado

El Partido Nacional volvió a reclamar este lunes al gobierno que declare la esencialidad de las actividades portuarias , ante la continuidad del conflicto que afecta la operativa del puerto de Montevideo. En paralelo, el senador blanco Sergio Botana presentó un proyecto de ley para establecer por norma que las actividades portuarias son servicios esenciales y está coordinando la convocatoria de los ministros de Trabajo y Seguridad Social (Juan Castillo) y de Transporte y Obras Públicas (Lucía Etcheverry) a la comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores.

El planteo fue uno de los principales puntos de la declaración aprobada este lunes por el Directorio del Partido Nacional, reunido en Durazno. En conferencia de prensa, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado , sostuvo que el conflicto se agravó después de que el gobierno fijara servicios mínimos y afirmó que la medida debería alcanzar a la actividad portuaria en su conjunto.

"Por eso insistimos desde este Directorio que la declaratoria de esencialidad es el instrumento válido y único ante el incumplimiento de los servicios mínimos y la generalización del conflicto y la escalada del mismo. Hoy estamos peor que antes, porque no solo tenemos una terminal parada, sino todo el puerto —¡todos los puertos!— con lo cual tenemos una situación absolutamente grave; creo que el gobierno no puede dilatar más en hacer lo que tiene que hacer", afirmó Delgado.

Además, según Delgado, la situación dejó de estar ligada a una empresa o terminal y pasó a involucrar al conjunto de la actividad portuaria: "El conflicto no es contra una empresa, el conflicto es contra el gobierno. Y diría más, el conflicto es contra el país", sostuvo. Y agregó: "El Uruguay está teniendo un perjuicio adicional —más allá del económico, el social, el laboral— que tiene que ver con lo reputacional", señaló.

La declaración aprobada este lunes por el Partido Nacional reclama específicamente a los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social y Transporte y Obras Públicas a que "actúen con firmeza" frente al conflicto y sostiene que la esencialidad es el mecanismo para garantizar la continuidad de la actividad portuaria.

Botana presentó un proyecto de ley para establecer lista de actividades "esenciales"

En este contexto, el senador blanco Sergio Botana presentó este lunes un proyecto de ley que busca establecer una lista de actividades consideradas servicios esenciales. La iniciativa incluye las actividades portuarias, aeroportuarias, determinados servicios de salud, los controles de Aduanas —incluido el uso de escáneres para detectar sustancias y mercaderías prohibidas— y los controles del Servicio de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo tendrá 90 días desde la promulgación de la ley para reglamentar un régimen de servicios mínimos para cada una de esas actividades. Esos servicios podrían ser ampliados posteriormente mediante resolución ministerial para cada caso concreto.

En su exposición de motivos, Botana sostiene que el régimen de servicios esenciales constituye una limitación al derecho de huelga basada en la protección del interés general. Señala que actualmente la Ley 13.720, con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 14.791, permite "a la Administración" determinar qué actividades son consideradas esenciales y establecer los servicios mínimos y denuncia que las autoridades han "utilizado invariablemente los criterios del Comité de Libertad Sindical de la [Organización Internacional del Trabajo] OIT".

Acabo de presentar un proyecto para que las áreas esenciales de la vida nacional, sean Declaradas ESENCIALES PERMANENTES.

No hay que esperar pronunciamientos del Poder Ejecutivo.

Lo esencial es esencial SIEMPRE. @cdcamy @JavierGarcia_Uy @camboue @fede_ricagni @CarmenTort3000… pic.twitter.com/cg0xYcelJy — Sergio Botana (@sergiobotana) September 21, 2026

En la exposición de motivos, Botana cuestiona el mecanismo utilizado por el gobierno durante el actual conflicto y sostiene que la resolución adoptada por los ministerios de Trabajo y Transporte se fundamentó en normas vinculadas al régimen portuario, pero "no menciona el régimen de servicios esenciales". Además, agregó que "el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, se ha negado a cumplir con su deber y a adoptado una resolución conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin el fundamento legal y buscando uno oblicuo".

Además del proyecto, Botana está coordinando la convocatoria de Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. La intención es que ambas autoridades expliquen las medidas adoptadas frente al conflicto portuario y el criterio utilizado para establecer los servicios mínimos, en un momento en que la oposición reclama avanzar hacia la declaración de esencialidad.