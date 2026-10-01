Cambios en la app "Cómo Ir" de la Intendencia de Montevideo: mayor precisión, recarga de STM en línea y rastreo de unidades con aire acondicionado

El miércoles la Intendencia de Montevideo (IM) habilitó una nueva versión de prueba de su aplicación oficial de transporte, "Cómo Ir" . Tras más de un año sin actualizaciones mayores, estas modificaciones incorporan datos más precisos sobre la ubicación de las unidades, una interfaz renovada y nuevas funcionalidades vinculadas a accesibilidad, aire acondicionado, paradas de intercambio y servicios suburbanos.

Uno de los principales cambios está relacionado con la información en tiempo real sobre los ómnibus . Según explicó Germán Benítez, director de Movilidad de la IM, en declaraciones a Subrayado (Canal 10) se trabajó en mejorar la precisión de los datos a partir de la renovación de los equipos instalados en las unidades.

"Nosotros estuvimos trabajando en mejorar la confiabilidad de la aplicación. Eso es algo que se ha logrado, entre otras cosas, por el recambio de las máquinas de abordo , las validadoras de boleto, que se culminó este año en todo el sistema urbano de Montevideo", señaló Benítez.

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Con esta modificación, la aplicación permitirá conocer con mayor precisión cuánto falta para la llegada de un ómnibus: "Vas a poder ver la cantidad de minutos con mucha más fidelidad", afirmó Benítez.

La actualización también incorpora información sobre los servicios suburbanos y sus paradas, además de una nueva identificación visual para los distintos tipos de paradas.

Entre las nuevas herramientas, "Cómo Ir" permitirá consultar antes del viaje si la unidad cuenta con aire acondicionado y si dispone de condiciones de accesibilidad, como rampa o piso bajo.

La nueva versión también permite vincular una tarjeta STM adherida a STM en línea para realizar recargas desde la propia aplicación. La función está disponible para quienes ya utilizan el sistema de recarga online.

Paradas de intercambio y desvíos

Otra de las novedades es la identificación de las paradas de intercambio, que aparecen en color naranja en el mapa. Se trata de puntos en los que es posible utilizar el segundo tramo de un boleto de una hora para extender el viaje, de acuerdo con las condiciones previstas por el sistema.

"Ya están marcados los que son puntos de intercambio. En agosto habíamos anunciado que íbamos a incorporar tres nuevos puntos de intercambio, pero van a quedar señalizados todos", explicó Benítez a Subrayado.

La aplicación también avanza en la incorporación de información sobre desvíos. Benítez diferenció entre los cambios de recorrido que pueden anticiparse y aquellos que se producen durante el funcionamiento del transporte.

"Hay dos tipos. Los planificados, previstos con relativa antelación, y los que ocurren en tiempo real. Los que ocurren en tiempo real los seguimos trabajando", señaló a Subrayado. En este último caso, indicó que la Intendencia trabaja en la aplicación de inteligencia artificial para agilizar la actualización de la información: "Ahora estamos tratando aplicando IA que te permite simplificar muchísimo los procesos, de tener la aplicación que se actualice en tiempo real con los desvíos. Los planificados estamos en condiciones de ya irlos incorporando".