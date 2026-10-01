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Gobierno cesó la alerta roja por frío para personas en situación de calle después de cinco meses

Con el fin del invierno, el presidente Yamandú Orsi firmó el cese de la medida preventiva. Tras esta resolución, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social habían anunciado que realizarían operativos para "intensificar" el uso de la Ley de Faltas

1 de octubre de 2026 20:25 hs
Personas en situación de calle, imagen de archivo.&nbsp;

Personas en situación de calle, imagen de archivo. 

Foto: Leonardo Carreño

El gobierno resolvió el cese de la alerta roja por frío extremo a partir del jueves 1º de octubre tras cinco meses de vigencia. La resolución fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y parte del gabinete ministerial debido a la finalización del invierno.

La alerta roja había sido dispuesta el 6 de mayo de 2026.

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Desde el inicio de la alerta se han ocupado más de medio millón de plazas, entre centros de evacuación y refugios del Mides, según datos de Presidencia y Sinae.

El Ministerio del Interior había anunciado que intensificaría la aplicación de la Ley de Faltas, una vez cesara la alerta roja, para personas en situación de calle y con problemas de adicción o salud mental, con especial foco en la zona céntrica de Montevideo.

"Siempre se aplicó la Ley de Faltas. Lo que estamos [ahora] dentro de una estrategia de que sea más intensiva, como el Ministerio del Interior lo vino aplicando desde el principio de año con el operativo Calle. Entendemos que, ahora, llegada la temporada, tenemos que retomar esa estrategia", había explicado el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

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