Gobierno cesó la alerta roja por frío para personas en situación de calle después de cinco meses

El gobierno resolvió el cese de la alerta roja por frío extremo a partir del jueves 1º de octubre tras cinco meses de vigencia. La resolución fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y parte del gabinete ministerial debido a la finalización del invierno.

La alerta roja es una medida implementada durante el invierno que estableció la evacuación obligatoria de las personas situación de calle ante el riesgo de muerte por bajas temperaturas.

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Interior "intensificará" aplicación de la Ley de Faltas para personas en situación de calle y adicciones cuando termine la alerta roja

Desde el inicio de la alerta se han ocupado más de medio millón de plazas , entre centros de evacuación y refugios del Mides, según datos de Presidencia y Sinae.

El Ministerio del Interior había anunciado que intensificaría la aplicación de la Ley de Faltas, una vez cesara la alerta roja, para personas en situación de calle y con problemas de adicción o salud mental, con especial foco en la zona céntrica de Montevideo.

"Siempre se aplicó la Ley de Faltas. Lo que estamos [ahora] dentro de una estrategia de que sea más intensiva, como el Ministerio del Interior lo vino aplicando desde el principio de año con el operativo Calle. Entendemos que, ahora, llegada la temporada, tenemos que retomar esa estrategia", había explicado el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.